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お知らせ

「WiMAX」の最新情報・話題まとめ

UQコミュニケーションズが提供する「WiMAX 2+」サービスを中心に、無線通信技術の規格「WiMAX」の情報を掲載。

2019年01月26日(土)

Top

KDDI、最大1.2Gbps対応のモバイルルータ「Speed Wi-Fi NEXT W06」

携帯キャリア 01/26 18:14

Top

KDDIとUQ、WiMAX 2+/4G LTEホームルーター「Speed Wi-Fi HOME L02」

携帯キャリア 01/26 17:45

2018年10月30日(火)

Top

UQの秋冬モデルは全4機種、注目は6.4型スマホ「OPPO R17 Neo」

MVNO 10/30 19:36

Top

UQ、下り最大440Mbps通信が可能なモバイルルータとホームルータ

周辺機器 10/30 19:05

2018年09月03日(月)

Top

UQ、WiMAXサービスを2020年3月31日に停止 - 周波数はWiMAX 2＋に

周辺機器 09/03 12:22

2018年06月25日(月)

Top

富士山頂エリアでLTE、今年もKDDI・ソフトバンクがサービス提供

携帯キャリア 06/25 15:47

2018年02月09日(金)

Top

DTI、3年契約でLTEオプション無料の料金プラン

MVNO 02/09 07:30

2017年10月23日(月)

Top

UQ、下り440MbpsのWiMAX 2+ルーターに新モデル - 4G LTEもサポート

携帯キャリア 10/23 15:48

2017年09月22日(金)

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秋の旅、色々な記録で残そう - スマホのカメラ活用、GPSロガーもおすすめ

スマホアプリ / サービス 09/22 17:26

2017年08月31日(木)

Top

KDDI、下り最大708Mbpsの高速通信を9月1日に開始、東名阪から順次拡大

携帯キャリア 08/31 17:47

2017年05月19日(金)

Top

KDDIの公共無線LANサービスが2018年3月に終了 - 利用者数減少のため

携帯キャリア 05/19 15:55

2017年04月13日(木)

Top

LTEオプションが無料に - 3年契約のWiMAX 2+新プランを6月開始

携帯キャリア 04/13 19:42

2017年03月06日(月)

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第88回 バルセロナに吹くeSIMの風

パソコン 03/06 06:00

2017年03月02日(木)

Top

いまいち男子が"WiMAX"で美女を振り向かせる!? - ツトムの片思い奮闘物語

MVNO PR 03/02 17:30

2017年01月25日(水)

Top

UQ mobile、春モデル3機種を追加 - ワイモバイルを意識した施策、目標契約数は90万契約

MVNO 01/25 19:52

2016年12月22日(木)

Top

WiMAX 2+、速度制限のボーダーを「3日間で10GB」に引き上げ

MVNO 12/22 12:24

2016年10月24日(月)

Top

UQ、下り440MbpsのWiMAX 2+ルーターを12月発売 - CAと4×4 MIMO対応

携帯キャリア 10/24 14:52

2016年07月20日(水)

Top

UQ WiMAXの累計契約数が2,000万件を突破 - 1年あまりで1,000万件増

スマホアプリ / サービス 07/20 15:15

2016年07月11日(月)

Top

UQ、富士山頂の一部でWiMAX 2+サービスを提供開始

MVNO 07/11 19:06

2016年06月27日(月)

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第70回 UQをめぐるややこしい回線

パソコン 06/27 06:00

2016年03月23日(水)

Top

京都市営地下鉄の烏丸線と東西線でWiMAX 2+が利用可能に

MVNO 03/23 13:46

2016年03月14日(月)

Top

三田線の一部を除く都営地下鉄全線でWiMAX 2+が利用可能に

MVNO 03/14 14:56

2015年11月12日(木)

Top

UQ、4×4 MIMO対応のWiMAX 2+ルータ「Speed Wi-Fi NEXT WX02」を20日発売

MVNO 11/12 12:12

2015年09月29日(火)

Top

WiMAX 2+、下り最大220Mbpsの全国エリア化完了が10月末に

携帯キャリア 09/29 20:51

2015年08月11日(火)

Top

UQ、9月末までに下り最大220MbpsのWiMAX 2+全国エリア化を完成

MVNO 08/11 10:45

2015年07月15日(水)

Top

UQ、WiMAX 2+の速度制限に関する広告表現を改善 - 規制後の速度もアップ

MVNO 07/15 11:41

2015年06月22日(月)

Top

UQ、山開き期間中に富士山頂の一部をWiMAX 2+エリアとして整備

MVNO 06/22 15:36

2015年06月11日(木)

Top

UQ、下り最大220MbpsのWi-Fiルーター「WX01」に新色メタリックレッド追加

MVNO 06/11 15:09

2015年05月08日(金)

Top

UQ WiMAXの累計契約数が1000万件を突破 - WiMAX 2+対応スマホで倍増

MVNO 05/08 10:31

2015年04月27日(月)

Top

UQ、WiMAXユーザー向け「ギガヤバ 移住計画」 - WiMAX 2+が月額3,696円

MVNO 04/27 19:39

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