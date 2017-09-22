「WiMAX」の最新情報・話題まとめ
2019年01月26日(土)
KDDI、最大1.2Gbps対応のモバイルルータ「Speed Wi-Fi NEXT W06」
携帯キャリア 01/26 18:14
2018年10月30日(火)
UQの秋冬モデルは全4機種、注目は6.4型スマホ「OPPO R17 Neo」
MVNO 10/30 19:36
UQ、下り最大440Mbps通信が可能なモバイルルータとホームルータ
周辺機器 10/30 19:05
2018年09月03日(月)
UQ、WiMAXサービスを2020年3月31日に停止 - 周波数はWiMAX 2＋に
周辺機器 09/03 12:22
2018年06月25日(月)
富士山頂エリアでLTE、今年もKDDI・ソフトバンクがサービス提供
携帯キャリア 06/25 15:47
2018年02月09日(金)
DTI、3年契約でLTEオプション無料の料金プラン
MVNO 02/09 07:30
2017年10月23日(月)
UQ、下り440MbpsのWiMAX 2+ルーターに新モデル - 4G LTEもサポート
携帯キャリア 10/23 15:48
2017年09月22日(金)
秋の旅、色々な記録で残そう - スマホのカメラ活用、GPSロガーもおすすめ
スマホアプリ / サービス 09/22 17:26
2017年08月31日(木)
KDDI、下り最大708Mbpsの高速通信を9月1日に開始、東名阪から順次拡大
携帯キャリア 08/31 17:47
2017年05月19日(金)
KDDIの公共無線LANサービスが2018年3月に終了 - 利用者数減少のため
携帯キャリア 05/19 15:55
2017年04月13日(木)
LTEオプションが無料に - 3年契約のWiMAX 2+新プランを6月開始
携帯キャリア 04/13 19:42
2017年03月06日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第88回 バルセロナに吹くeSIMの風
パソコン 03/06 06:00
2017年03月02日(木)
いまいち男子が"WiMAX"で美女を振り向かせる!? - ツトムの片思い奮闘物語
MVNO PR 03/02 17:30
2017年01月25日(水)
UQ mobile、春モデル3機種を追加 - ワイモバイルを意識した施策、目標契約数は90万契約
MVNO 01/25 19:52
2016年12月22日(木)
WiMAX 2+、速度制限のボーダーを「3日間で10GB」に引き上げ
MVNO 12/22 12:24
2016年10月24日(月)
2016年07月20日(水)
2016年07月11日(月)
UQ、富士山頂の一部でWiMAX 2+サービスを提供開始
MVNO 07/11 19:06
2016年06月27日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第70回 UQをめぐるややこしい回線
パソコン 06/27 06:00
2016年03月23日(水)
京都市営地下鉄の烏丸線と東西線でWiMAX 2+が利用可能に
MVNO 03/23 13:46
2016年03月14日(月)
三田線の一部を除く都営地下鉄全線でWiMAX 2+が利用可能に
MVNO 03/14 14:56
2015年11月12日(木)
2015年09月29日(火)
WiMAX 2+、下り最大220Mbpsの全国エリア化完了が10月末に
携帯キャリア 09/29 20:51
2015年08月11日(火)
UQ、9月末までに下り最大220MbpsのWiMAX 2+全国エリア化を完成
MVNO 08/11 10:45
2015年07月15日(水)
UQ、WiMAX 2+の速度制限に関する広告表現を改善 - 規制後の速度もアップ
MVNO 07/15 11:41
2015年06月22日(月)
UQ、山開き期間中に富士山頂の一部をWiMAX 2+エリアとして整備
MVNO 06/22 15:36
2015年06月11日(木)
UQ、下り最大220MbpsのWi-Fiルーター「WX01」に新色メタリックレッド追加
MVNO 06/11 15:09
2015年05月08日(金)
UQ WiMAXの累計契約数が1000万件を突破 - WiMAX 2+対応スマホで倍増
MVNO 05/08 10:31
2015年04月27日(月)
UQ、WiMAXユーザー向け「ギガヤバ 移住計画」 - WiMAX 2+が月額3,696円
MVNO 04/27 19:39
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