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「NTTデータグローバルソリューションズ」の最新情報・話題まとめ

NTTデータグループにおけるSAP事業の中核企業で、SAPソリューションをベースに顧客企業のグローバル戦略ニーズにワンストップで応えることを目指すNTTデータグローバルソリューションズ。そんな同社の最新動向などについてお届けします。

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情報システム 2015/07/28 09:30

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SAPとマイクロソフト、Azure上でSAP ERP製品の稼働を正式サポート

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