「NTTデータグローバルソリューションズ」の最新情報・話題まとめ
関連キーワード
バックナンバー
|2019
|
|2018
|
|2017
|
「NTTデータグローバルソリューションズ」の検索結果
デルとSAPがERPの中堅企業市場で連携強化 - 4300社がターゲット
情報システム 2018/10/11 08:50
NTTデータ、「BizXaaS オムニチャネル」の製造業向けを提供開始
業務システム 2016/06/02 09:30
EMCやヴイエムウェアなど4社、SAP S/4 HANAの共同検証
情報システム 2016/02/22 17:48
NTTデータGSLとMS、AzureにSAPソリューションを移行するサービスで協業
業務システム 2016/01/27 14:50
日立システムズなど、AWS環境でCSV準拠の製薬向けクラウド利用リファレンス
業務システム 2016/01/22 17:37
NTTデータら、アプリケーション運用改善コンサルティングを提供
情報システム 2015/07/28 09:30
NTTデータGSLなど4社、自動車部品サプライヤー向けSAP ERP導入テンプレート
情報システム 2014/07/11 16:18
SAPとマイクロソフト、Azure上でSAP ERP製品の稼働を正式サポート
情報システム 2014/06/23 13:41
OKIデータ、基幹システムをポーランドのデータセンターに移行
情報システム 2013/07/30 08:00
- カゴヤ・ジャパン
- GLOVIA きらら
- エンジニア学習支援
- サイバーエクスポージャー
- 無線LAN / Wi-Fi
- SHARP ”Be Original.”
- セキュリティ最前線
- Lenovoの企業支援＋