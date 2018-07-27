「FinTech」の最新情報・話題まとめ
2019年03月07日(木)
KDDIがCAMPFIREに出資
企業動向 03/07 17:19
富士通×みずほが請求支払業務電子化・売掛金消込自動化サービス
業務システム 03/07 15:07
2019年01月11日(金)
MUFGがFinTech関連のベンチャーキャピタル・ファンド会社を設立
企業動向 01/11 17:37
2018年12月26日(水)
住信SBIネット銀行が「経費BankII」とAPI接続で総合振込連携機能
業務システム 12/26 16:21
2018年12月19日(水)
ソリマチの「スマホ社長」が第四銀行など金融機関と連携
モバイル 12/19 09:31
2018年11月13日(火)
NEC、オープンAPIによる産業横断イノベーションの研究会
企業動向 11/13 11:40
2018年11月12日(月)
競争を勝ち抜くためのデータ活用術 - ローソン、コマツ、PARCO、みずほFG、ミシュランタイヤなどが登壇
業務システム PR 11/12 08:30
2018年10月29日(月)
みずほFG、映像を活用したスタジアム来場者情報取得・活用の実証
情報システム 10/29 10:32
2018年10月24日(水)
KDDI、スマホ年金サービス「auのiDeCo」提供開始 - アプリで申し込みから運用見直しまで
投資 10/24 16:18
2018年10月15日(月)
オプティム、AIで似顔絵から人物特定する特許 - 県警などと連携
情報システム 10/15 13:13
2018年10月09日(火)
ソフトバンクとヤフー、スマホ決済「PayPay」を提供開始
ビジネストレンド 10/09 14:36
2018年10月05日(金)
富士通が国内初のクラウド型バンキングソリューション開発に着手
情報システム 10/05 13:01
2018年10月03日(水)
2018年「FinTechエコスシステム」関連IT支出額は419億円 - IDC
情報システム 10/03 11:19
2018年09月21日(金)
イオン銀行、スマホだけでATM取引できる「スマッとATM」を提供開始
ビジネストレンド 09/21 11:49
Symphony Japan、金融機関向けコラボツールの日本語版を発表
業務システム 09/21 05:00
2018年09月11日(火)
ローソン銀行が開業 - ATMを基盤にキャッシュレス決済と地域活性化に注力
貯蓄 09/11 10:08
2018年09月10日(月)
分散型ではなく「非集中型」ブロックチェーンに取り組む - VMware幹部
情報システム 09/10 11:00
2018年08月27日(月)
ブロードバンドタワー、大手町に5Gに向けたデータセンターを新設
情報システム 08/27 17:55
ローソン、セルフ決済を100店舗に拡大 - 時間帯によっては4割が利用
モバイル 08/27 10:08
利用しているオンラインバンキング1位は?
ビジネストレンド 08/27 09:56
2018年08月24日(金)
LINEと福岡市、地域共働事業に関する包括連携協定
企業動向 08/24 11:59
2018年08月20日(月)
ALSOK、LINE Pay、AlipayなどマルチQR決済対応端末
業務システム 08/20 15:01
みずほFGなど5行が北九州市でキャッシュレス決済の実証実験
モバイル 08/20 13:05
2018年08月13日(月)
これからのマネーを考えるキーワード3つ - 岸博幸教授×元AKB48・松井咲子
投資 08/13 08:00
2018年07月31日(火)
KDDI×Finatextが資本提携 - FinTech領域で事業創出を検討
企業動向 07/31 11:10
2018年07月30日(月)
LINE Pay、加盟店向けにQRコード決済用オリジナルデバイスを発表
カードと電子マネー 07/30 16:17
2018年07月27日(金)
ソフトバンクとヤフーの合弁会社、QRコード決済サービス「PayPay」を今秋提供へ
ビジネストレンド 07/27 21:26
ソフトバンクとヤフー、今秋からスマホ決済「PayPay」
モバイル 07/27 17:06
コンビニの支払い、現金を使わない人は3割超
ビジネストレンド 07/27 12:45
2018年07月26日(木)
GMSとSBJ銀行がIoTデバイス活用した自動車のFinTechローンで提携
企業動向 07/26 16:04
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