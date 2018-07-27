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「FinTech」の最新情報・話題まとめ

金融や投資などで活用されるFinTechの情報を掲載

2019年03月07日(木)

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KDDIがCAMPFIREに出資

企業動向 03/07 17:19

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富士通×みずほが請求支払業務電子化・売掛金消込自動化サービス

業務システム 03/07 15:07

2019年01月11日(金)

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MUFGがFinTech関連のベンチャーキャピタル・ファンド会社を設立

企業動向 01/11 17:37

2018年12月26日(水)

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住信SBIネット銀行が「経費BankII」とAPI接続で総合振込連携機能

業務システム 12/26 16:21

2018年12月19日(水)

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ソリマチの「スマホ社長」が第四銀行など金融機関と連携

モバイル 12/19 09:31

2018年11月13日(火)

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NEC、オープンAPIによる産業横断イノベーションの研究会

企業動向 11/13 11:40

2018年11月12日(月)

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競争を勝ち抜くためのデータ活用術 - ローソン、コマツ、PARCO、みずほFG、ミシュランタイヤなどが登壇

業務システム PR 11/12 08:30

2018年10月29日(月)

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みずほFG、映像を活用したスタジアム来場者情報取得・活用の実証

情報システム 10/29 10:32

2018年10月24日(水)

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KDDI、スマホ年金サービス「auのiDeCo」提供開始 - アプリで申し込みから運用見直しまで

投資 10/24 16:18

2018年10月15日(月)

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オプティム、AIで似顔絵から人物特定する特許 - 県警などと連携

情報システム 10/15 13:13

2018年10月09日(火)

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ソフトバンクとヤフー、スマホ決済「PayPay」を提供開始

ビジネストレンド 10/09 14:36

2018年10月05日(金)

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富士通が国内初のクラウド型バンキングソリューション開発に着手

情報システム 10/05 13:01

2018年10月03日(水)

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2018年「FinTechエコスシステム」関連IT支出額は419億円 - IDC

情報システム 10/03 11:19

2018年09月21日(金)

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イオン銀行、スマホだけでATM取引できる「スマッとATM」を提供開始

ビジネストレンド 09/21 11:49

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Symphony Japan、金融機関向けコラボツールの日本語版を発表

業務システム 09/21 05:00

2018年09月11日(火)

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ローソン銀行が開業 - ATMを基盤にキャッシュレス決済と地域活性化に注力

貯蓄 09/11 10:08

2018年09月10日(月)

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分散型ではなく「非集中型」ブロックチェーンに取り組む - VMware幹部

情報システム 09/10 11:00

2018年08月27日(月)

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ブロードバンドタワー、大手町に5Gに向けたデータセンターを新設

情報システム 08/27 17:55

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ローソン、セルフ決済を100店舗に拡大 - 時間帯によっては4割が利用

モバイル 08/27 10:08

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利用しているオンラインバンキング1位は?

ビジネストレンド 08/27 09:56

2018年08月24日(金)

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LINEと福岡市、地域共働事業に関する包括連携協定

企業動向 08/24 11:59

2018年08月20日(月)

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ALSOK、LINE Pay、AlipayなどマルチQR決済対応端末

業務システム 08/20 15:01

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みずほFGなど5行が北九州市でキャッシュレス決済の実証実験

モバイル 08/20 13:05

2018年08月13日(月)

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これからのマネーを考えるキーワード3つ - 岸博幸教授×元AKB48・松井咲子

投資 08/13 08:00

2018年07月31日(火)

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KDDI×Finatextが資本提携 - FinTech領域で事業創出を検討

企業動向 07/31 11:10

2018年07月30日(月)

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LINE Pay、加盟店向けにQRコード決済用オリジナルデバイスを発表

カードと電子マネー 07/30 16:17

2018年07月27日(金)

No image

ソフトバンクとヤフーの合弁会社、QRコード決済サービス「PayPay」を今秋提供へ

ビジネストレンド 07/27 21:26

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ソフトバンクとヤフー、今秋からスマホ決済「PayPay」

モバイル 07/27 17:06

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コンビニの支払い、現金を使わない人は3割超

ビジネストレンド 07/27 12:45

2018年07月26日(木)

Top

GMSとSBJ銀行がIoTデバイス活用した自動車のFinTechローンで提携

企業動向 07/26 16:04

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