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「Androidアプリ」の最新情報・話題まとめ

Google Playから配信されるAndroidアプリを紹介。レビュー記事も掲載。

2018年05月30日(水)

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アフター5でポケモンGO! - ついに幻のポケモン「ミュウ」が登場!!

スマホアプリ / サービス 05/30 17:44

2018年05月25日(金)

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LINEで通話できない! そんなときの対処法

スマホアプリ / サービス 05/25 08:00

2018年05月24日(木)

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Google Payが「Suica」「WAON」やオンライン決済に対応、手軽さの面で課題も

Android 05/24 18:42

2018年05月22日(火)

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【学生必見!】これでグループワークも"楽勝"!? 「Dropbox Paper」を現役大学生に試してもらった

ソフト PR 05/22 12:09

2018年05月18日(金)

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LINEで自分のアカウントを削除するには?

スマホアプリ / サービス 05/18 08:00

2018年05月14日(月)

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LINEが名刺管理アプリ「myBridge」、LINEで名刺を共有

スマホアプリ / サービス 05/14 20:30

2018年05月11日(金)

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「＋メッセージ」最速レビュー、LINEとの違いは?

スマホアプリ / サービス 05/11 23:55

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LINEでブロックした人を完全に削除するには?

スマホアプリ / サービス 05/11 08:00

2018年05月08日(火)

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LINEの通知音を好きなサウンドに変えるには?

スマホアプリ / サービス 05/08 08:00

2018年05月02日(水)

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アフター5でポケモンGO! - 2018年もポケモンGOが面白い

スマホアプリ / サービス 05/02 17:31

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