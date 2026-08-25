ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、NIKE AIRJORDAN11(130245-101)。

NIKE AIRJORDAN11(130245-101)

1995年に登場したNIKE AIR JORDAN11は、AIR JORDAN1やAIR MAXのデザインでも有名なティンカー・ハットフィールド氏が手掛けた1足です。

こちらはマイケル・ジョーダンがNBAへ電撃復帰した年にリリースされました。マイケルジョーダン本人から「フォーマルな場でも履ける」というリクエストを元にデザインされた1足です。

NIKE AIRJORDAN11(130245-101)

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 25,000円

ブランド ナイキ

在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO



※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

エナメルを使用した“異端な一足”

バスケットボールシューズはアッパーにレザーを使うのが当たり前という時代に、パテント(エナメル)レザーを採用した異端な1足でもありました。

1995年に引退から復帰したジョーダン氏は、このAIR JORDAN11を着用してシカゴブルズを優勝へ導き、リーグMVP、オールスターMVP、得点王と完全復活を象徴するモデルとなりました。

フォーマルなデザインは現代でも好まれ、タキシードやスーツに合わせて履くスタイリングがあるほどです。かく言う私も成人式はスーツに合わせて AIRJORDAN11を履きました。

バスケットボールシューズフとォーマルなスニーカー、そんな2つの顔を併せ持つ名作をぜひ一度履いてみていただきたいと思います。(SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

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