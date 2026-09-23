アットホームは、一戸建て修繕の実態調査の結果を9月15日に発表した。調査は2026年7月10日～11日の期間、全国の新築一戸建てを購入し、30年以上住んでいる1,098名を対象に行われた。

これまでに住宅修繕にかけた合計費用

はじめに、これまでに住宅修繕にかけた合計費用は、「平均554.0万円」だった。建物構造別で見ると、木造が平均506.8万円、鉄筋・鉄骨造が666.4万円という結果に。

自宅の修繕費を積み立てているか

自宅の修繕費を積み立てていない人は9割以上で、そのうち修繕費に充てた(充てる予定)の項目は「日常の生活費の中から捻出」が最多の45.9%だった。次いで、「投資・資産(NISA・株式など)を取り崩す」(17.7%)、「退職金」(17.1%)が続いた。

昨今の住宅修繕費の相場について

また、昨今の住宅修繕費の相場について、「非常に高いと感じる」「やや高いと感じる」と回答したのが合わせて78.1%だった。

修繕費の高騰や資材不足の影響

3人に1人が修繕費の高騰や資材不足の影響を受けており、その内容は「見送った」が46.3%でトップに。昨今の物価高や資材不足を背景に、建材・設備機器の価格上昇が進み、修繕を予定通り実施できないケースもあるようだ。

修繕をしたことがある場所の第1位は69.1%の「外壁」で、修繕費の合計は平均177.6万円だった。次いで、「トイレ」「給湯器」「屋根」がそれぞれ約6割で続いた。

住宅購入の際に修繕について説明を受けていたか

住宅購入時に、修繕について不動産会社から説明を受けていないと回答した81.7%の人に、不動産会社から説明を受けたかったことを聞いたところ、「補助金制度について」「修繕費用の目安・相場について」が同率トップ(26.2%)となり、「建物の経年劣化について」「設備の経年劣化について」が続いた。

見積もりについて

自宅を修繕する際、不動産会社や施工会社に見積りを依頼したと回答したのは約6割で、平均1.8社に依頼していることが明らかになった。また、見積りはどのくらいで欲しいか聞いたところ、約7割が1週間以内の見積り提出を求めているという結果に。

修繕を依頼した会社の決め手

工事を依頼した会社を選んだ理由・決め手については、「対応が丁寧・誠実だったから」が最多で30.1%だった。迅速な見積り対応に加え、丁寧で誠実なコミュニケーションが依頼先選定の重要な要素となっているようだ。

一戸建ては、マンションのように修繕積立金を毎月支払う仕組みがない分、自分で将来の修繕費を準備しておく必要がある。住宅購入時にはローンの返済額だけでなく、数十年先までの維持・修繕費も含めて資金計画を立てておきたいところだ。