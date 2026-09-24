皆さんは「お金があれば、人生の悩みの9割は解決して幸せになれる」と思いますか? 確かに、お金はあるに越したことはありません。しかし、銀座の夜の世界で数多くのお金持ちのお客様と接していると、必ずしも「大金＝幸福」ではない現実を目の当たりにします。

先日、資産を1億円も持っていながら、婚活に大苦戦している男性が話題になりましたね。条件だけ見れば彼は超優良物件。しかし、なぜか女性の心は離れていってしまうのだとか……。

銀座のクラブには、「お金もあって人生を120%楽しんでいる人」がいる一方で、「お金はあるのに、どこか満たされず孤独に見える人」も確実に存在します。両者の間には、考え方や他者との向き合い方、そしてお金の使い方に決定的な違いがあるのです。

今回は、私が見てきた“幸せなお金持ち”と“不幸なお金持ち”のリアルな生態とその差について解説します。

そもそも「持っていた」人＝お金もあって人生を楽しんでいる人

銀座で夜な夜な飲み歩いている「幸せなお金持ち」たち。彼らを見ていて気づくのは、彼らが「そもそもお金を持つ前から、人生を楽しんでいた人たちだ」ということです。

私がこれまで出会った「幸せそうなお金持ち」の中には、「お金」がモテや人間関係を左右するようになる以前の学生時代から、体力が有り余っていて、性格も明るく、友人にも恵まれていたという人が少なくありません。さらに努力家で、難関校を卒業して大手企業で出世したり、起業して自分の仕事に邁進したりと、お金を手にする前から人生を楽しむ力を持っていたのです。

心身ともに健康でバイタリティがあり、お金を稼ぐ能力も才能もある。彼らにとってお金とは、もともと持っていた「モテ」や「人徳」をさらに後押しするブースターに過ぎません。そもそもの性格がまっすぐでひねくれていないため、お金を使って人をコントロールしようという発想自体がないのです。銀座で飲んでいる素敵なおじさまたちの大半は、驚くほどこの健全なタイプです。

お金で「鎧」を着た人＝お金はあるのに満たされない5つのタイプ

一方で、どれだけ稼いでも心に穴が空いたまま、どこか不幸そうに見えるお金持ちもいます。彼らは大きく分けて5つのタイプに分類されます。

お金で初めて「モテ」を獲得した、都合のいいカモ

大人になり、経済力をつけて初めて女性にチヤホヤされる経験をしたタイプです。本人は熱い恋愛をしているつもりですが、客観的に見ればお金で女性をコントロールしようとして失敗しているだけ。

さらに厄介なのは、すでに手元にある幸せ(結婚して妻や子どもがいるなど)の価値に気づけず、家庭をそっちのけにしてよその女性に夢中になり、結果的にすべてを失ってしまうパターンです。

強者男性なのに、中身は「モテないマインド」のまま

お金という強力な武器を手に入れたものの、立ち振る舞いやマインドが「モテない男」のままアップデートされていないタイプです。

女性に対して極端に行動制限をかけたり、相手の心が離れそうになると逆上したり、あるいは「本当に俺のことが好きなの?」と試すような行為を繰り返します。せっかくの強者ステータスが台無しで、非常に残念な男性です。

人を見る目がなく、常に孤独

友人や仕事仲間に恵まれず、周囲に集まってくるのはお金目当ての人ばかり。いえ、恵まれないのではなく、人を見る目がないのです。

結果としていつも誰かにお金をだまし取られており、誰も信用できません。本当に深い絆や良好な人間関係を築けていないため、どれだけ豪華な席に身を置いても、常に底知れぬ孤独を抱えています。

「大義名分」のないお金の稼ぎ方をしている

いわゆる詐欺まがいのグレーな仕事で小銭を稼いでいるタイプです。たとえ大金を手にしたとしても、「誰かの役に立った」「仕事を通じて感謝された」という実感を得にくい稼ぎ方では、それが生きがいや自己肯定感につながるのでしょうか。私には、お金はあってもどこか虚しさが残るように思えてしまいます。

終わりのない「他者比較」の沼にハマっている

「あいつよりいい時計を」「もっといい車を」「もっとお金を」と、常に他人と自分を比較して欠乏感にさいなまれているタイプです。

「もっと上を目指す」という向上心自体は素晴らしいもの。しかし、幸せな人はそれを「過去の自分との比較」で生み出すのに対し、不幸な人は「他人との比較」で生み出します。そのため、どれだけ上に行っても上には上がおり、永遠に満たされることがありません。

お金は「中身」を拡大する拡声器

今回は「“幸せなお金持ち・不幸なお金持ち”の差」について解説しました。

お金というものは、その人自身の魅力を生み出す魔法の粉ではありません。むしろ、その人がもともと持っている「人間性」を何倍にも大きくする拡声器のようなものです。

現在は現在は銀座の高級クラブで勤務するみずえちゃん

もともと恵まれていて人徳のある人がお金を持てば、さらに周囲を幸せにするパワーになります。一方で、劣等感や他者への対抗心を埋めるためにお金を使えば、その感情まで「お金の力」によって大きくなり、周囲も自分も疲弊してしまうのかもしれません。みなさんは、お金と健康的なお付き合いができていますか?