高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。
今回は、多くのアンティークウォッチを取り扱うシェルマン銀座店の藤原亮介さんに「腕時計の名前」を紹介してもらいました。
パテック・フィリップ Ref.136(650万円)※
レア度：★★★★★「実物をみれたらご利益があるかも?! レベル」
どんな腕時計?
アンティークファンから「トウキョウトダイヤル」と呼ばれて親しまれるセクターデザインの「Ref.136」です。
ファーストセールスデイは1934年で、1932年発売の「Ref.96」より後の「136」となりますが、懐中時計が主流だった1920年のペンダントウォッチのムーブメントを採用しています。そのため、リューズがオープンフェイスの懐中時計と同じ12時位置に配されていることも特徴的です。
スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由
ケース径は27ミリと小ぶりで、丸型と角型の時計が融合したようなデザインになっています。
特徴的なインデックスの文字盤は、セクターダイヤルと呼ばれており、東京都の紋章に見立てて「トウキョウトダイヤル」と呼ばれることもありました。
このトウキョウトと黒文字盤の組み合わせは、良い状態で残っている個体が非常に少なく、懐中時計の時代のムーブメントが搭載されたRef.136は初めて見ました。見られるだけでもラッキーと言って差し支えのない1本です。