高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、鑑定士歴10年、8,000点以上の査定実績を持つKOMEHYO SHINJUKUの萩原大介さんに「H.Moser & Cie. Ref.343.505-012」を紹介してもらいました。

H.Moser & Cie. Ref.343.505-012

レア度：★★☆☆☆

どんな腕時計?

H.Moser & Cie.のクラシックラインとなるRef.343.505-012、通称「モナード」です。約41mm径の18Kホワイトゴールド製ケースを採用し、端正なシルバーダイヤルには優雅なリーフ針とアプライドのバーインデックスが配置。あえて秒針を排したクラシカルな2針デザインが文字盤の美しさを際立たせるなど、デザイン性の高さに思わず目が奪われます。

搭載するムーブメントは、ダブルバレルの採用によって7日間(168時間)という驚異的なロングパワーリザーブを実現した自社製の手巻きキャリバー「HMC 343」。まさにブランドのデザイン性と技術力を体現した1本になっています。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

洗練された雰囲気が個人的に刺さるRef.343.505-012ですが、こういった腕時計を作らせたらH.Moser & Cie.は上手ですね。例えば、文字盤は角度によって異なる表情を見せてくれますが、光沢や反射が変化はとても美しいです。この文字盤の色味の作り方や塗料はブランドの特徴ですが、技術力の高さが非常に現れていると思います。

比較的新しいモデルですが、制裁産量が非常に少なく、流通量は多くありません。そのため、所有されている方も少なく、弊社でも年に数本取り扱いがあるかどうかです。店頭に出せばすぐに売れるという腕時計ではないですが、マニア心をくすぐる1本だと思います。

安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 twitter：@andYSYK。 この著者の記事一覧はこちら