田中貴金属工業によると、2024年2月に1グラム1万円を突破した24金の小売価格は2025年12月に2万5,000円を超えました。わずか2年足らずで、実に2.5倍に高騰しています。こうなると、「金の腕時計」は資産としても魅力的に思えてきますよね。今回はオススメの金時計3本を選んでみました。

ロレックスから選ぶなら?

まずは、腕時計の王者・ロレックスのクロノグラフ「オイスターパーペチュアル コスモグラフ デイトナ」を取り上げます。通称「デイトナ」です

デイトナの中でも、イエローゴールドを使用したモデルの存在感は別格。定価は780万6,700円、本体重量は実測で約220gです。ムーブメントなど、ゴールドではない素材を除くと、ゴールドだけで190～200gくらいになると思われます。

仮に執筆時点での金相場1グラム＝2万8,800円で計算してみますと、デイトナには「金」としてだけでも547万2,000～575万円くらいの価値があることになります。

緑色の文字盤ともなると、2次流通市場では1,500万円ほどで取り引きされている金無垢のデイトナ。つまり、ゴールドの価値に加えて1,000万円くらいは時計としての価値が乗る計算です。

時計の価値が大幅に上乗せされているモデルはレアで、入手困難なことがほとんど。時計としての価値は、今後も上昇していく可能性が高いといえます。そういったモデルを持っておけば、たとえ売却することになったとしても、損をする可能性はかなり抑えられるはず。特別なモデルだと資産形成さえできてしまいます。

もちろん、時計の価値が暴落する可能性は否定できませんが、もし定価で買えるなら大きく損することはなく、むしろ、かなり得する可能性がある1本といえるでしょう。

質感で選ぶなら?

次にご紹介するのは、ジャガー・ルクルトの角形時計の傑作「レベルソ・トリビュート・モノフェイス・スモールセコンド」です。本モデルのケースとブレスレットには、ピンクゴールドが存分に使われています。

特筆すべきはピンクゴールド製のミラネーゼブレス。16ｍ以上のゴールドの金属糸を編み込んでいるというから驚きです。触った感触はザラザラしているのかと思いきや、とても滑らかでつやつや。ブレスレットの厚みは薄く仕上げられていて、装着感がいいのも特長のひとつです。

そのほかにも、50もの部品から構成される7.56mmという薄型のケース、グレイン仕上げのダイヤルが上質かつクラシックなゴールドウォッチの雰囲気を醸し出しています。ブレスレットをつなぐバックルも同じ素材で作られていて、ゴールドという素材をとことん楽しみたいのであれば買って損はない1本です。価格は690万8,000円。

タイムリーなテーマで選ぶなら?

最後にご紹介するのはオメガ「シーマスター 37mm ムーンシャインゴールド」です。本モデルは、つい先日閉幕した「ミラノ・コルティナ・オリンピック」に向けて作られた腕時計。ムーンシャインゴールドで仕上げられた1本です。

ムーンシャインゴールドとは、2019年にオメガが独自に配合した18Kイエローゴールド合金です。シルバーや銅、パラジウムなどが配合され、退色しにくく、ゴールドの輝きが長続きする素材といわれています。

ケースサイズは37mmで文字盤には真っ白なグランフーエナメルが使われています。グランフーエナメルとは、1,000度前後の高温で焼き上げる技法で仕上げたエナメル素材のこと。ラッカーや塗装と違い、乳白色で退色しないのが特徴です。

一見するとビンテージウォッチのような印象を受けますが、1万5,000ガウスもの耐磁性を誇るマスタークロノメーター認定を取得。10気圧(100ｍ)防水性も備え、機能面ではビンテージを遥かに上回る高性能を実現しています。

裏蓋には「ミラノ・コルティナ 2026」を記念した特別なメダリオンの刻印が。長くオリンピックの計時に携わってきたオメガならではの特別な1本になっています。価格は306万9,000円。

金相場のニュースは頻繁に目にするものの、日常生活で取り入れるとなると指輪や腕時計くらいしかなく、実際に現物に触れる機会はそう多くありません。

ゴールドを使った腕時計は資産価値の高さだけでなく、素材そのものの質感を楽しむのにぴったりのアイテムです。