高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ロレックス デイトジャスト ステラ ボイラーゲージダイヤル Ref.16013」を紹介してもらいました。

ロレックス デイトジャスト ステラ ボイラーゲージダイヤル Ref.16013 (91万800円)※

レア度：★★★★☆

ロレックス デイトジャスト ステラ ボイラーゲージダイヤル Ref.16013 (91万800円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

オイスター(防水)、パーペチュアル(自動巻き)、デイトジャスト(日付表示が瞬時に替わるデイト機構)の3大発明を搭載し、1945年に最初のモデルが登場した「デイトジャスト」。以降、様々なバリエーションモデルが展開される中、エナメル調の厚いラッカー仕上げが施された艶のあるダイヤルと、圧力計に似たデザインから通称「ステラボイラーゲージダイヤル」と呼ばれるのが、デイトジャスト Ref.16013の後期モデルです。

インデックスの可愛らしい書体は昔のヴィンテージモデルではよく使われていましたが、1980年代に販売されたモデルで採用しているのはこの一本だけです。当時のロレックスの文字盤は、素材やデザインなどが凝った作りをしていることを特徴としますが、デイトジャスト Ref.16013後期モデルも文字盤に穴を開けてインデックスの数字をひとつずつ配すなど、その特色がよく表れています。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

デイトジャスト Ref.16013後期モデルはコンビ、ステンレス、金無垢の3タイプが販売されました。今回のコンビモデルは光沢感のある文字盤にイエローのインデックスが非常にマッチしていて、全体で見た時の雰囲気のバランスがとても素晴らしいです。

ただ、当時は今ほど生産量が多くなかったためにそこまで流通しておらず、現存している数は非常に少ないモデルです。特に金無垢はほとんど出てきません。当店でも生産数の多いコンビモデルの入荷が、年に1回あるかどうかです。そのため、探している人も多く、入荷をしてもすぐに売れてしまうので、目にすることも難しい貴重な時計だと思います。

中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら