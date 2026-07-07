「前にもこのやり方でうまくいった」。そんな成功体験が、かえって新しい挑戦の足を引っ張ることがあります。1000社以上のAI活用を支援してきた経営者は、AI時代に必要なのは経験ではなく客観性だと語ります。本記事では『AIで終わる人 AIで化ける人』(中平健太/ダイヤモンド社)から、その理由を紹介します。

「経験思考」と「客観思考」

AIで終わる人

「たった１回の成功体験」をすべての事例に当てはめる。

AIで化ける人

「数億件の学習データ」を使って自分の偏りを正せる。



成功体験や経験はビジネスパーソンにとっては勲章であり、それは大きな武器となります。しかし、その経験がどこかで足かせになってしまうかもしれません。私自身もそんな 体験をしてきました。新規事業を立ち上げた時のお話です。

ガラパゴスという会社を創業してから16年の歳月が流れ、この間に新規事業をいくつも立ち上げては潰してということを14回も繰り返してきました。

毎回絶対にうまくいくと確信を持って立ち上げるのですが、事業の立ち上げは非常に難しいものです。タイミングが悪かったり、そもそも自分たちにその実力がなかったり、市場の成長性がなかったり、顧客を見失ったり。私は多くの事業立ち上げの失敗経験をしてきました。

けれども14回も失敗を繰り返していると、失敗をしない方法が段々と見えてきました。その反省を活かして15回目に挑戦したのが現在のAIR Designというサービスです。この事業は1000社を超えるお客様にご愛用いただき、6年間運営をしています。この成功体験が私にとってはとても強烈で、自分の自信にもつながっています。

ですが、新規事業チームと新たな事業立ち上げを議論している時に真っ向から意見がぶつかり合いました。私の経験での事業立ち上げのパターンはこうです。

(1)まず、関係しそうな顧客候補50名にヒアリングを行う。

(2)その情報の集合の中からペイン（痛み）を見つけ出す。

(3)そのペインを解消するソリューションを考えて提案する。



AIR Designでの強烈な成功体験があったので、このやり方がすべての事業立ち上げに当てはまると思い込んでいました。

しかしながら新規事業チームはその方法を取らず、別の方法で顧客にアプローチをしてダイレクトに受注をして事業の立ち上げに成功していました。

この経験があったことで、私は気付きました。これまでの成功も失敗も経験してきた方法論を新たな事業立ち上げに無理やり当てはめていたんだということに。新規事業は様々な外部要因があり、必ず当てはまるわけではないものに、無理やりパターンをはめようとしていたということに。そして、客観的に意見を言ってくれる存在が近くにいることの重要性を、身をもって知ることとなりました。

一方で、すべての人に客観的な意見を言ってくれる人がいるわけではないのも事実です。ではどうしたら良いのか? そういう時こそ、冷静で冷徹で至極客観的なAIを活用するのが良いのではないでしょうか。