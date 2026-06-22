銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは「キャバ嬢とはかかわりたくないおじさん」です。

キャバクラは「殴り返されないプロレス」を楽しむ場所

銀座などのクラブ、またはキャバクラなど、お金を支払って接待サービスを受けに行く場所というのは、基本的には絶対に殴り返されない環境で安心して「プロレス」を楽しめる場所です。絶対に勝たせてもらえることがわかっているので、ゲスト側は安心して「技の掛け合い」を楽しめるというわけです。

お気に入りの女の子に「愛しているよ」とささやけば、たぶん「私も大好き」と返ってくるだろうし、シャンパンを注文すればちょっとだけボディタッチが増えたりもするだろうし。そのばかばかしさ、くだらなさを楽しむのがキャバクラです。中には、

「いつまでこんな仕事すんの？将来のことは考えてんの？」

「え？考えてない？うわ、バカじゃねえの」

「キャバ嬢って頭悪いんだな(笑)」

「だからキャバ嬢になんかかかわりたくねえんだよ(笑)」



なんていうプロレスを楽しむおじさんも。

そこのあなたもキャバクラにハマる素質ありです

キャバ嬢オーディション番組「ラストコール」でのトップキャバ嬢たちの発言が問題視され、ちょっとした炎上騒ぎになるたびに「だからキャバ嬢になんかかかわりたくねえんだよ(笑)」と熱心にキャバ嬢をこき下ろし、さらにはキャバ嬢本人のアカウントに出向いてまでバカだのゴミだのと言いたい放題なおじさんが後を絶たないわけなのですが。

そうやってバカだのゴミだのとわざわざ書き込みに行っているおじさんは、キャバクラを楽しむ素質が大ありです。だって、すでにそうやって「絶対に殴り返されないプロレス」をその場でやろうとしちゃっているわけですから。無料で楽しんでないでちゃんとキャバクラに行きましょう。



漫画: ひえじまゆりこ

過去の残念おじさん漫画を一気読み

素直になりましょう

今回は「キャバ嬢とはかかわりたくないおじさん」について解説しました。

キャバクラは絶対に殴り返されない環境で安心してプロレスを楽しめる場所です。絶対に勝たせてもらえることが確定している場所で、安心して技の掛け合いができる場所です。

よって、キャバ嬢のSNSアカウント等に「キャバ嬢にはかかわりたくない」とか書き込みに行っているおじさんはキャバクラにハマる素質ありです。すでにそうやって「プロレス」に興じようとしているわけですから。素直にキャバクラを利用しましょう。