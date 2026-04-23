今回のテーマは、「お金に好かれる人の共通点」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの金融資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

膨大な資産を築く方にはいくつかの特徴があります。さっそく解説します。

1.お金の入り口・出口を正確に把握している

お金に好かれる人は、お金の入り口・出口を正確に把握しています。収支を正確に把握することで、家計を圧迫しすぎることなく投資へ回せる最大金額を確保できますよね。

また、お金の流れを定期的にチェックすることで、無駄なサブスクリプションへの支払いや、見栄による「浪費」などに気づくことも。不要な支出を減らせば、収入を増やすよりも短期間で資産を増やせます。

一方で、パチンコや遊興などにやみくもにお金を投入し、お給料日前には口座の中身がスッカラカン、というタイプの方は当然ですがなかなか資産形成に成功しません。

また、収入以上に支出が多くなってしまえば資産は増えるどころか減っていく一方です。

複数の消費者金融から借入をしており、収入のほとんどをローンの返済にあてているため、お給料日の翌日には口座はスッカラカンで、所持金は2,000円。なのに、お昼に900円の「うどん定食」を食べてしまう、なんていう人が身近にいましたが、彼女は間違いなく「減っていく一方」側。まずは「身の丈に合った生活」を心がけることから始めてみましょう。

2.消費と投資を区別している

お金に好かれる人は消費と投資をきちんと区別しています。

消費とは、食費や家賃、日用品、趣味、ストレス発散のための飲み会など、それによって得られる満足感や生活の維持のための支出のこと。必要不可欠なものですが、基本的には「リターン」を期待できるものではありません。

一方で、投資とは、読書や資格取得、健康的な食事、運動、定期健診など、支払った金額以上の「価値」「利益」などのリターンが期待できる支出のことです。一時的にお財布の中身は減りますが、将来的に知識やスキル、人脈、健康などの資産として返ってきます。

3.健康を資産として捉えている

お金に好かれる人は「健康」を最強の資産として捉えています。

なぜなら、お金持ちにとって、彼ら自身が最大の「利益を生む人的資本」だからです。究極の「自己責任」の世界で生きている彼らにとって、病気やケガは大きなリスクです。働けなくなることで収入が減り、負債はかさみますよね。健康を維持することは、これらのリスクを回避する手段のひとつです。

また、どんなにたくさんの資産があっても「寝たきり」になってしまっては、残りの人生を楽しめません。「健康な時間」を伸ばすことは資産家にとって永遠の課題かもしれません。

そのため、彼らは早寝早起きを心がけ、適度な運動と健康的な食生活を維持し、過度な飲酒など健康リスクを高める行動を避けます。

4.人脈を資産として捉えている

お金に好かれる人は人脈を資産としてとらえています。良質な人脈が「良質な情報」「新たなチャンス」を運んでくる窓口であることを理解しているからです。

優良な投資案件やビジネスの種、信頼できる専門家に関する情報などは、残念ながらネットや本には載っていません。信頼できる人脈があれば質の低い情報を排除し、信頼性の高い情報だけを効率よく集めることができます。

そのため、お金持ちは信頼できるコミュニティを大切にします。コミュニティを維持するための寄付やおもてなしにお金を惜しみません。これが巡り巡って自身の「利益」に繋がることを知っているからです。

5.お財布を大切にしている

最後に。お金に好かれる人はお金が大好きでお財布を大切にしています。

お金持ちのお財布がキレイなのは、お金やお金を得る手段である「労働」そのものを大切なものとして捉えているからです。お金を丁重に扱う姿勢が、結果として「無駄遣いを控えよう」という自制に繋がります。

一方で、

ボロボロのお財布を使い続けている

お財布が不要なレシートやポイントカードでパンパン

お札の向きが揃ってない

お財布にいくら入っているから把握していない

上記のような方は残念ながらお金に好かれません。

お金の保管場所のひとつである「お財布」を雑に扱うのは、お金を雑に扱うのと同じこと。一生懸命働いて得たはずのお金をないがしろにするのは、労働そのものを軽視するのと同じこと。そのような人は一生お金持ちにはなれません。お金を得られない人は、そもそもそんなにお金が好きじゃないんです。

お金が好きじゃないから、パチンコなどでの散財や一瞬の欲を満たすためだけの浪費を繰り返すんです。

お財布が汚い人は要注意

今回は、「お金に好かれる人の共通点」について解説しました。

お金に好かれる人は、お金の入り口・出口を正確に把握し、消費と投資をきちんと区別しています。また、健康や人脈を資産としてとらえ大切にしています。そして、お金の保管場所のひとつである「お財布」を大切にしています。

ちなみに、銀座のクラブに在籍する少し前に、西武池袋線沿線のとある駅から徒歩40秒ほどのところにある激安キャバクラに勤務していたことがありますが、当時のお客様の多くは「お財布がボロボロ」側でした。

銀座のお客様との明確な差はそんな点にも表れていることに気が付きました。お金に好かれたい方は、今すぐお財布をキレイにすることからはじめてみてはいかがでしょうか。