今回のテーマは、「出世する人の特徴6選」です。

22歳から大阪・北新地のキャバクラで働き始め、37歳になる現在は銀座のクラブに勤務している筆者ですが、ありがたいことに22歳やそこらの当初からずっとお付き合いをさせていただいているお客様が数名います。

家業を継いだ方、独立をした方、大きな組織の中で勝ち上がってきた方、今まさに「出世レース」のさなかにいる方、様々な男性の生きざまの一部を、約15年間にわたり見つめてきました。

「勝ち続けている人」には、ある特徴があります。

では、さっそく解説します。

1.出世欲がある人

出世する人は、当然ですが「出世欲」があります。

彼らは出世欲があり、明確な目標を持っているため、努力を継続できます。「～歳までに支店長になる」など、具体的に心に決めていることがあり、少々の理不尽にも耐えます。

出世欲の強さが職務への積極性や、困難な状況でも諦めない姿勢につながり、その結果、上司や顧客から「評価されるべき人材」として認識されています。

ちなみに、これは銀座のクラブなど、女性の接客を受ける場に限定されるお話なのですが、ああいう場に上司や雇用主、取引先の方に連れてきてもらっている立場でありながら「こういうところには普段はあまり来ないので……」「正直何が楽しいのかサッパリ……」と、浮かない顔をしている男性は、残念ながら出世しません。

ああいう場では、ご自身の顔色よりも、上司や雇用主、取引先の方など、そのお酒の場をご馳走してくださっている方々の顔色を気にした方が得策です。

全力で飲んで、楽しみつつ、目上の男性をヨイショできる男性が出世します。

その上で、将来皆さんが接待をする立場になった際に、味方になってくれそうなホステスを各店に数名作っておくと心強いですよ。

2.「人は見た目」を理解している人

「人は見た目」であるということを理解し、それを戦略的に活用できる人は出世します。

身だしなみはコミュニケーションの入り口です。人は言葉を交わす前から、目から得られる情報をもとに「この人は信頼できるか」「誠実か」「私に敬意を持っているか」などを無意識に判断しています。外見が相手に伝えるメッセージが、その後の人間関係や信頼構築に大きな影響を与えることは言うまでもありません。

出世する人はその点を理解しています。そのため、身だしなみを徹底的に整えています。

肌が荒れているなら美容皮膚科へ行き、歯が黄ばんでいるならホワイトニングを受ける。このような基本的な「対策」を鼻で笑い、小汚い恰好をしている悪臭おじさんは当然ですが絶対に出世しません。

3.体力がある人

「体力がある」ことも出世する人の絶対条件であるといえるでしょう。

体力がある人は、長時間、高負荷の業務に当たってもダメージを受けにくく、安定したパフォーマンスを維持できるため、信頼されやすく出世しやすいです。体調不良による欠勤が少ないため、チャンスを逃すこともありません。

精神的にも健康で安定しているため、チームをまとめるポジションにも向いています。

朝までドンチャン騒ぎをして、その上ちゃっかりホステスをお持ち帰りして、それでも翌朝は、いつも通り涼しい顔で出社する。そんなタフでマッチョな男性が出世します。

4.自己管理能力がある人

自己管理能力があるひとは、健康管理やスケジュール管理を徹底し、安定して高い成果を出し続けるため、周囲からの信頼があつく、結果として出世します。

体力がある人だって無茶はしません。健康管理は徹底しています。

食事内容の見直しや適度な運動を継続し、夜更かしはせず、質の高い睡眠をとる。また、年に1度の定期健康診断や人間ドックを受診し、病気の予防・早期発見を徹底するなど、出世する人は「健康管理」にもストイックに取り組んでいます。

さらには、期限内に業務を完遂し、生産性を最大化するために「スケジュール管理」を徹底しています。

5.決断力がある人

決断力がある人は、行動力がある人でもあります。

「PDCAサイクル」が高速で回るため、早期に成果が出やすいのです。「PDCAサイクル」とは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の4つのプロセスのこと。思い込みが激しく、口ばかりで、なかなか行動できない人は、当然ですが成果も出せませんよね。

決断力がある人は、リスクを負いながらも、責任をもって行動を起こせる人でもあります。高負荷な管理職や経営層にふさわしい人材です。

6.家庭円満な人

最後に。

家庭円満な人ほど出世します。

家族との関係が良好だと、家庭＝安らぎの場になりますよね。家庭という安らぎの場が、ストレス軽減、向上心の維持を支え、出世に必要な精神的な安定を与えてくれるのです。

また、家庭内にトラブルがないことで、体力・知力を含め、全てのリソースを仕事に全投入できます。

配偶者の理解とサポートがあることで、長時間の業務やリスクのある挑戦にも前向きに取り組むことができますよね。

ちなみに、甘え上手で、与えられ上手な女性がそばにいる男性も出世します。女性が「あなたしか頼れない」という姿勢を見せ、上手に男性に頼ることで、彼らは「自分は期待されている」「必要とされている」と張り切るんです。これにより男性は困難なタスクにも果敢に挑戦するようになります。

我慢強い女性よりも、甘え上手で与えられ上手な女性の方が男性を出世に導きます。

女性は彼にとっての「お母さん」になってはいけない

今回は、「出世する人の特徴6選」について解説しました。

これは自慢なのですが、私のお客様って本当に皆さんカッコいいのですよね。野心的で努力家で、タフで、それでいてスマートで。

そして、繰り返しになりますが、甘え上手で、与えられ上手な女性は男性を成長させます。

甘え上手で、与えられ上手な女性というのは、男性のお尻を上手に叩ける女性でもあります。一方で、男性を甘やかして、男性に尽くしてしまう女性は、結果的に「お母さん」ポジションに落ち着いてしまうため、男性の出世欲を刺激しません。そのため、このような女性と一緒にいる男性は出世しないんです。だって、お母さんってダメな自分をダメなまま受け入れてくれる存在じゃないですか。

これだけは自戒も込めて言わせていただきます。