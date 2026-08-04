ハーフパンツは楽だけど、年齢とともにギャップを感じる――夏が本格化すると、大人の方からこのような悩みをよく伺います。短パンは何歳まで許されるのか。大人が履く際に気を付けるべきこととは?

大人ハーフパンツ「丈感」の最適解

20代の頃は街中を歩いても平気だったのに、年齢を重ねるにつれて「都会にハーフパンツを穿いて行く勇気がなくなってきた」と感じるのは、極めて正常な感覚です。なぜなら、年齢を重ねるほど、大人の生足は生々しい生活感を放つから。

実際のところ、「Tシャツにハーフパンツ姿」では休日の部屋着っぽいと揶揄されがち。とはいえ、絶対にNGというわけでもありません。「丈感」と「合わせ方」の知識をアップデートすれば、大人でも品よく穿きこなすことは十分に可能です。

まず避けるべきは、最近のトレンド「膝が完全に隠れるワイドな丈感」です。大人がこの流行に乗っかると、視覚的な重心が下がり、ルーズで野暮ったい印象に直結します。

大人の最適解は、「立っている状態で、ちょうど膝の骨が出る程度」です。足首から膝にかけての引き締まった部分に視線を集めることで、シルエットにメリハリが生まれます。ただし、太ももが見えるような短すぎる丈は、生々しすぎるため厳禁です。

また、足まわりに余裕がありすぎると、カジュアルな印象が強くなります。ですので、適度にジャストシルエットのものを探してみてください。

コーディネートで「ドレス感」を補填する

次に着こなしですが、ハーフパンツに「襟がない服」を1枚、という組み合わせはNGです。部屋着のようなイメージが先行してしまいます。

このイメージを回避するコツは「襟」を意識すること。例えば、5分袖など半端袖のオープンカラーシャツや、レギュラーカラーのシャツを羽織るのがおすすめです。肉厚でストレッチの効いた無地Tシャツにシャツアウターを重ねるだけで、上半身に「ドレス感」(きちんと感)が補填され、全体のバランスが整います。

また、多くの方から、「シャツの代わりにポロシャツはOKですか」という質問を受けます。結論から言えば、ジャストシルエットのポロシャツにハーフパンツという姿は「ゴルフ帰り」のイメージが強く、都会の街着としては違和感が生じやすいです。その組み合わせは、リゾートやアウトドアシーンに限定しておきましょう。

4月に東京都庁が発表した「ハーフパンツ通勤の解禁」がSNSで賛否を呼びました。もちろん簡単ではありませんが、シーンを見極め、丈感と合わせ方のルールさえ守れば、決してNGではありません。

積極的におすすめするアイテムではありませんが、チャレンジしたい方は、以上のポイントを押さえつつ取り入れてみてください。