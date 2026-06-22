男性のスキンケアで最も重要なのは何か――。洗顔、保湿、日焼け止めの中で、医師が最も重要だと挙げるのは「日焼け止め」だった。

ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第5回では、太田博之医師に、紫外線が肌に与える影響や、食生活・睡眠との関係、近年増えている男性美容医療について聞いた。

洗顔・保湿よりも重要? 医師が挙げた「日焼け止め」

――洗顔・保湿・日焼け止めの中で、最も重要なのはどれですか?

どれも欠かせないスキンケアの工程ですが、あえて一つ挙げるとすれば、日焼け止めです。

紫外線はシミやくすみの原因になるだけでなく、肌のハリやキメにも悪影響を及ぼすため、肌質や肌色を悪化させる大きな要因となります。

そのため、どれだけ丁寧にスキンケアを行っていても、紫外線対策が不十分であれば期待する効果が得られにくく、場合によっては肌状態が悪化してしまう可能性もあります。

日焼け止めを塗らないと何が起きるのか

――「日焼け止めを塗る男性」と「塗らない男性」では、数年後にどのような差が出ますか?

20～30代であれば、年単位で肌質や肌色に差が現れてくると考えられます。一方、40代以降は肌の代謝が低下するため、肌の悪化スピードはさらに早まる可能性があります。

そのため、差が出るまでに数年もかからないかもしれません。気になった時点で、できるだけ早くケアを始めることが大切です。

また、ケアを始めるのが遅れ、すでに気になる症状がある場合は、より早く改善を目指すために施術を受けることも選択肢の一つだと思います。

食事や睡眠の乱れは肌にも現れる

――食生活や睡眠は、肌にも大きく影響しますか?

食生活や睡眠は、肌の状態に大きな影響を与えます。

食べるものが偏ると内臓に負担がかかり、体にダメージを与えることはイメージしやすいと思いますが、肌も同じです。また、睡眠不足はホルモンバランスを整えるうえで大きな支障となります。

ストレスの蓄積やホルモンバランスの乱れは、血流の悪化や肌の代謝低下につながります。その影響は一時的なものではなく、積み重なることで肌の状態に大きく影響してくると考えられます。

男性の美容意識は確実に変わっている

――肌管理の延長で、美容医療を取り入れる男性は増えていますか?

非常に増えていると感じます。

当院の患者数が年々増加していることも一つの理由ですが、それ以上に変化を実感するのは、私に直接美容の相談をしてくる友人が増えたことです。

以前は美容について相談されることはほとんどありませんでした。しかし最近では、「この状態はどうしたら改善できる?」「どんな施術を受ければいい?」「費用はどれくらいかかる?」といった質問を受ける機会が増え、ほぼ毎日のように相談が寄せられています。

それだけ男性の美容に対する関心が高まっているのだと感じます。

初めての美容医療、40代男性に人気の施術とは

――初めて美容施術を受ける男性には、どんな施術が人気ですか?

初めて来院される20～30代の方では、脱毛やAGA(男性型脱毛症)治療に関する相談が多い印象です。毛の処理をきっかけに、肌や見た目のケアへと関心を広げる方が少なくありません。

一方、40代以上になると、たるみ治療のハイフや糸リフト、シミ治療のための光治療が人気です。

これらの施術は、赤みや腫れといったダウンタイムがほとんどないため、仕事や日常生活への影響が少なく、継続して通いやすい点も支持されている理由の一つだと思います。