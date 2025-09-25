今回のテーマは、お金持ちが教える「未来の富豪と万年金欠を分ける貯蓄の絶対ルール」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの記入資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

今回は富裕層、超富裕層の皆さんに貯蓄のコツを聞いてみました。では、さっそく解説します。

その1 収入の一定割合を貯蓄にまわす

お金持ちの皆さんは収入の一定割合を貯蓄にまわしています。

貯蓄を後回しにし、「余った分を貯めればいいや」なんて考えていると、ついつい使い切ってしまうもの。貯蓄や投資口座への振替を設定して、お金を貯めることを習慣化しましょう。

その2 余ったお金で遊ぶ

お金持ちは収入に見合わない生活はしません。無駄な支出を減らし、予算内で生活しています。

銀座で遊んでいる方々は当然お金持ちなので、納税額もスゴイです。納税する分のお金は別の口座に分けて管理し、貯蓄もし、その上で「余ったお金で遊んでいるだけ」とおっしゃっています。

納税もたくさんして、さらに銀座で遊んで経済をまわして。お金持ちの皆さんは日本の宝です。

その3 投資を通じてお金を増やす

貯蓄したお金を銀行に預けているだけではなかなかお金は増やせません。お金持ちの皆さんは、毎月定額を投資にまわし、資産を増やしています。

棚からぼたもち的に降ってきた怪しい儲け話には乗らず、より正確な道を選んでいます。

その4 緊急時の備えを持つ

転ばぬ先の杖とは、まさに貯蓄です。

病気やケガなどの不測の事態に備えて、半年分の生活費を「緊急資金」として確保しておくようにしましょう。

これがないと、借入に頼るリスクが高まり、資産形成が妨げられます。

その5 自己投資を惜しまない

お金持ちの皆さんは自己投資に費やすお金を惜しみません。スキルアップや健康維持に投資し、収入を増やす力を培っています。

収入が増えれば、貯蓄や投資にまわせるお金も増えますよね。

そのためお金持ちの皆さんは資格取得や語学学習、筋トレ、食事内容の改善などに時間とお金を投じています。

――お金持ちが教える「万年金欠の人の特徴」とは