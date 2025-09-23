お試し保育園に新幹線定期の補助も、群馬県が「今最も移住したい県」になった納得の理由とは

地方創生の取り組みが進み、コロナ禍をきっかけとしたテレワークの普及、価値観やライフスタイルの変化を受けて、移住への関心が年々高まる中、移住を検討する年代やその希望先には変化が見られます。

実は、2024年の調査で移住希望先のランキングで首位になったのは群馬県。前回から群馬県で戸建住宅事業、地域共創事業を展開している株式会社オープンハウスグループ・ブランドコミュニケーション部の前澤智さんに、昨今の移住に関する傾向や、群馬県内の移住での取り組みについて、説明してもらっています。

今回は県内35の自治体のうち、当社が地域共創事業(※1)を行っている3市1町の特徴や取り組みをみてみましょう。(各自治体の支援制度には、適用において細かい諸条件があります。詳細は各自治体にお問い合わせください)

織物の街、桐生 店舗開業の移住者も

県南東部に位置する桐生市は、織物の街として発展してきた歴史があり、織物工場や伝統的建造物が数多く残っています。国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されている地区もあります。市内には個性的な店舗が比較的多く、元々クリエーティブな産業で栄えた街の背景から、店舗開業をする移住者も目立つという特徴があります。

桐生市は2025年度に、親子で「お試し暮らし」ができる保育園留学を民間事業者に委託して、北関東で初めて始めました。都心に比べ、窮屈ではなく、伸び伸びとした環境の保育園で、子どもを育てたいという若い世代を意識した取り組みです。

お試し暮らしで訪れた家族は、必需品がそろった宿泊施設で1～2週間過ごします。保護者はリモートワークで普段の仕事をし、子どもは自然に囲まれた市内の保育園に通園します。移住を検討している世帯にとっては、短期間で保育環境を実際に知ることができる、貴重な機会となります。

子育て支援充実の太田市

当社が4大都市圏以外で唯一、不動産事業を展開している太田市は、スバルが本社を構える産業都市で、県内で数少ない人口が増加している自治体の一つです。

市独自の移住サポートとして、「まちなか住宅取得支援金」があります。首都圏から市に移住し、市内で定住を希望し、指定された区域内にて住宅を取得した場合、10万円(申請時に世帯に18歳未満の者がいる場合、人数にかかわらず20万円を加算)を支給するというものです。

同市は子育て世帯への支援も充実しており、市独自の取り組みとして、市立の小・中学校、幼稚園に在籍する生徒・児童・園児の給食費を無料としています。また2024年度からは、市内の保育園等に通う0歳児～1歳児を対象に、紙おむつ及びおしり拭きの物品のサブスクリプションサービスを、公費負担で開始しました。

独自加算の移住支援が充実するみどり市

桐生、太田と同じ県南東部の東毛(とうもう)地区のみどり市は、県内12番目に誕生した最も新しい市です。商業施設が集まる「笠懸町」、宿場町として栄え、明治期やそれ以前に建造された蔵が未だに残るレトロな「大間々町」、自然豊かでキャンプやカヌーなどのアクティビティが楽しめる「東町」という、合併前の町村のそれぞれの特色があります。

子育て日本一を目指し、保育料無料など独自の子育て施策を多数実施。また、移住者支援にも力を入れています。特に「みどり子育て移住支援金」は県外からの移住者を対象としており、市内北部地域への移住には独自の加算を用意しているほか、18歳未満の子が3人いる場合、最大で530万円が支給されます。

「若者Uターン支援金」は、みどり市出身の20～29歳の単身者がUターンする場合、本人と保護者に地域通貨でそれぞれ20万円が支給されるほか、北部地域への移住には本人に最大20万円が加算され支給されます(いずれも申請期間は2026年3月31日まで、予算・予定件数終了次第受付を終了)。

東京駅まで最短63分の新幹線定期を負担も

みなかみ町は、自然の豊かな場所で生活したい人や、アウトドアやウィンタースポーツを好んでたびたび来町しているうちに住みたくなる人が移住するケースがあるそうです。県最北端に位置しており、交通に関する町独自の支援に特徴があります。

町へ転入し、上毛高原駅から新幹線を利用して県内外へ通勤する人には、新幹線通勤費の補助金が支給されます。補助額は、新幹線の定期券または乗車券の購入代金から、勤務先から支給される通勤手当等を差し引いた金額の3分の2です。定期券だけでなく、乗車券でもよいので、テレワークと通勤を併用する人にも使いやすい制度となります。町の玄関口である上毛高原駅から、東京駅まで最短63分、大宮駅まで40分、高崎駅まで15分の快適な通勤が、懐に優しく実現できる制度です。

さらに今年度から、通学定期券を購入して高等学校等に通学する生徒の保護者の経済的負担を軽減するために「高等学校等通学定期券購入補助金」が始まりました。路線バス、電車のほか、新幹線通学も対象で、定期券購入費用額の2分の1が補助されます。

移住候補、移住の動機は様々

今回は移住希望地トップの群馬県と、同県の一部自治体について紹介しましたが、移住先の候補はもちろん全国各地にあり、各自治体にそれぞれの魅力があります。移住地の選定のほか、住まいや仕事をどうするかは重要な課題です。資金、移住先でのサポート体制なども事前の準備が必要です。

移住には、従来のUターンやIターンのほか、最近では平日は都会で、週末は田舎でゆっくり過ごすといった二地域居住という暮らし方もあります。国は、特定の地域に継続的に様々な形でかかわり、観光以上移住未満とも言われる関係人口の創出・拡大にも力を入れており、まずは関心があったり縁がある地域を行き来しながら、移住を検討する方法も考えられます。

支援センター・東京には、44都道府県と1政令市が相談員を配置しており、移住を考え始めたばかりの方でも、豊富な情報を収集したり、相談したりできます。たくさんのセミナーや説明会があり、オンライン開催も多いです。相談は対面、オンライン、電話の三つの方法で受け付けています。支援センターは大阪にもあります。

移住する人の動機は、豊かな自然を求めて、テレワークなど働き方を見直して、家族で過ごす時間を増やしたい、地元に戻るため、アウトドア活動の充実など、様々です。移住は、自分の価値観やライフスタイルを見直し、新しい自分を見つけたり、新しい人生を送るきっかけの一つとなります。リタイアした世代、子育て世代、単身者か家族持ちかを問わず、現状の生活を変えたいという方は、移住という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。

(※1)オープンハウスグループの地域共創事業：群馬県では、太田市を本拠とするプロバスケットボールB1の群馬クレインサンダーズを運営し、チームのホームアリーナである太田市総合体育館の建設に際しては、総事業費約82億円のうち、企業版ふるさと納税で44億円の寄附を行いました。桐生市では、閉校となった旧桐生南高校を再整備し、レンタルスペース「KIRINAN BASE」として貸し出し、個人や団体の方々の交流拠点としてご利用いただいています。みなかみ町の水上温泉街では、町・群馬銀行・東京大学と4者で産官学金包括連携協定を締結し、温泉街の再生に取り組んでいます。みどり市では、閉館した国民宿舎の跡地に「滞在型宿泊施設」を建設するプロジェクトにおいて設計と運営(受託)を担っています。また、北海道においては、十勝地域を中心とする北海道の地域共創を支援するため、2030年までを目途に総額100億円の寄附を行う【地域共創「北海道・十勝構想2030(仮称)」】を2024年12月に始動しました。