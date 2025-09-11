今回のテーマは「お金持ちに好かれる人の話し方」です。

銀座のクラブに通う方は、その場の雰囲気やお酒だけでなく、ホステスとの会話を楽しみにいらしています。男性に会話だけで「満足だ」と、納得していただくのはなかなか難しいこと。

ですが、そこは腕の見せ所です。会話だけで同じ男性と10年、20年お付き合いできるのがホステスです。

そこで、今回は私たちがお客様との会話で心がけていることをシェアしたいと思います。

テーマは「お金持ちに好かれる人の話し方」ですが、お金持ちだけでなく、初対面の人との会話やデートでも役立つテクニックです。

では、さっそく解説します。

その1 聞き上手は会話上手

人は基本的には他人に興味がありません。今日会った人の前髪の長さやホクロの場所、食べていたお昼ごはんのことなんて覚えていないでしょう? それなのに、皆さん、自分の前髪の長さやホクロの場所、お昼ごはんのことは気になるんですよね。そんなもんです。

人は自分の存在やポリシーを認めて欲しい、という欲求を持っています。話を「うんうん」と聞いてもらうだけで「認められた」と感じ、満たされるものなのです。そのため、話を真剣に聞いてくれる相手(もしくは真剣に聞いてくれているように“見える”相手)には、信頼感や親近感を抱きます。

会話は「聞く8：話す2」のバランスを保つよう心がけてみましょう。

その2 相手の話題を奪わない

会話は「聞く8：話す2」のバランスが大事です。ましてや相手の話題を奪ってしまうなんて言語道断。

皆さんの周りにもいませんか? 「今日は前髪が変なんだよね」と話している人に対し、

「私も最近髪を切ったんだけど」

「私は前髪よりも白髪が気になってて」

「うちの犬も毛が変で」

と、お話の主人公を自分や自分に関連するものにすり替えてしまう人が。

繰り返しになりますが、人は自分の話を聞いて欲しいという欲求を持っています。相手から話題を奪ってしまうと、相手は「認められていない」と感じ、不満を覚えます。

相手の話にカットインしてまで自分の話をしてしまうのはNGです。

その3 相手の話を否定しない

ホステスは長いお付き合いのあるお客様の接待だけをしているわけではありません。当然ですが、初対面のお客様を接待することも多々あります。「はじめまして」の男性と瞬時に打ち解け、仲良くなれちゃうホステスは重宝されます。

初対面の方と仲良くなるコツは色々とありますが、まずは「相手の話を否定しない」ことを心がけてみましょう。

まだ信頼関係が築かれていない段階で相手の話を否定してしまうと、相手は「受け入れられていない」と感じ、警戒心や不信感を抱きます。

例えば「今日はジブリの映画を見た」と話している人に

「ジブリの映画は面白くない」

と、否定的な言葉を返してしまうのは、言わずもがな、かなりの悪手です。

人は自分の存在やポリシーを認めてほしい生き物です。初対面の段階では、自分の意見を受け入れさせるよりも、相手の意見を受け入れることを優先してみてください。

その4 否定に否定で返さない

では、「今日はジブリの映画を見た」と話すあなたに対し、相手が「ジブリの映画は面白くない」と、否定的な反応を示した場合はどうするのが正しいでしょうか。

その場合も「ジブリの映画は面白くないよね」と、即座に肯定するのが正解です。

初対面の段階では、ディベートの上での勝ち負けよりも、相手と仲良くなることを優先してみてください。

ジブリが面白いか、面白くないか論争は仲良くなってからバチバチにやりあいましょう

