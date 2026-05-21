「近いから」で歯医者を選ぶ人は損しているかも、現役歯科医が明かす“良い歯医者”の見分け方

「保険診療の歯科治療なら、どこの歯医者でも同じ内容が受けられる」――そう考えて、近所の歯科医院を選んでいないでしょうか。

今回は「保険診療の歯科治療はどの歯医者でも同じ」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員402名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が30%、嘘だと思う方が70%となりました。

回答者の声を見ると、「ルールが決まっているから差はないはず」と信じる方がいる一方、「医院によって説明や処置の丁寧さが違った」と違和感を覚える方もいました。

では実際のところ、どうなのでしょうか。歯科医師の熊谷靖司先生にお話を伺ったところ、「制度の枠組みは同じでも、医療の質は均一ではない」という答えが返ってきました。

同じ保険診療でも診療の質には差が生まれる

熊谷先生によると、保険診療には使用できる材料や治療のルールに一定の基準があるものの、その範囲内でも医院ごとに大きな差が生じるそうです。検査の精度や診断力、治療計画の立て方、処置の丁寧さ、1回の診療にかける時間、再発を防ぐための配慮など、結果を左右する要素は多岐にわたります。

予防と継続的なフォロー体制が長期の差を生む

同じ虫歯治療であっても、長期的な視点で精密に行われるかその場の対応にとどまるかで、将来の結果は大きく変わります。歯周病治療や予防への取り組み、メインテナンス体制の充実度も重要な違いだといいます。

説明の分かりやすさや予防への意識、継続的なフォロー体制を確認すること。歯科医院選びは、長期的な口の健康を守る大切な一歩です。

熊谷 靖司(くまがい やすし) 1994年、鶴見大学歯学部を卒業後、東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第一講座に専攻生として入局。1996年には同講座の医局員となる。1997年4月より渋谷区の若林歯科医院に勤務し、臨床経験を重ねた。2000年9月に同院を退職し、同年10月、中野区に熊谷歯科医院を開業。

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