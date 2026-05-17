「やることが多すぎて動けない」人へ――頭の中の“汚部屋”を片付ける方法

「やらなければいけないことが多すぎて、何から手をつければいいかわからない」

そんな状態になっていないでしょうか。

例えば、まだ返していないメール、病院の予約、使っていないサブスクの解約、冷蔵庫の中の期限切れの調味料、子どもの進路の話し合い、実家のリフォーム、セカンドキャリアをどうするか…。

役割が増え、責任が増えるほど、タスクや気になることは増えてしまう一方でしょう。このような「気がかり」が脳内を占有し続けることで、集中力や判断力は静かに削られていくと言われています。そして、「いつかやらなきゃ」が増えすぎると、行動するブレーキまでかけてきます。

この状態を「頭の中が汚部屋」と呼んでいます。

なにを隠そう、筆者自身も頭の中が汚部屋のひとりでした。

スーツケースの修理は８年放置し、ずっと気になっていたお金の勉強は１５年先延ばししていました。日常の細々したタスクも頭に溢れて、常に「あれもやらなきゃ」「これもやらなきゃ」と疲弊していました。

この「頭の汚部屋」を脱するために考えついたのが、「気がかりゼロ」という整理法です。

気がかりをゼロにする５つのステップ

頭の中にノイズとして溢れる「気がかり」を整理し、頭の余白を取り戻す方法をご紹介します。具体的には、５つのステップで進めていきます。

１、気がかりを書き出す

２、気がかりを仕分ける

３、気がかりを具体化する

４、気がかりを片付ける

５、気がかりを振り返る

ステップ1～3までは、気がかりを整理するワークになります。

その中でも特に大事なのが、「仕分け」です。

様々な気がかりを、

自分でできる／他者も関わる

すぐ終わる／時間がかかる

という2つの軸で仕分けしていきます。

すると、「どれが簡単で、どれが難しいのか」が見えるようになります。

気がかりが頭の中に溢れると、本当はすぐ終わることまで「すごく大変そう」に感じてしまうことがあります。

実際、ワークショップではこんな感想をよくいただきます。

「ものすごく大変なことのように思い込んで、腰が重くなっていました。こんなに簡単なら、もっと早くやればよかったです」

逆に、本当は時間もエネルギーも必要なことを、「すぐできるはず」と思い込み、「なんで私はできないんだろう」と自分を責めてしまうケースも少なくありません。

気がかりを整理するとは、「頭の中の汚部屋」を片付けることでもあります。

仕分けをするだけでも、頭の中は驚くほどスッキリしていきます。

行動力の鍵は大きさと量の調整

次に、ステップ3の「具体化」で大切なのが、「大きさ」と「量」を、自分が動けるサイズに調整することです。

例えば、よくある「気がかり」に、こんなものがあります。

家を断捨離したい

NISAを始めたい

どちらも一言で言っていますが、実際には大きすぎて動けなくなりやすい例です。

「家を断捨離したい」と言っても、キッチンだけでも大変ですし、クローゼットだけでも大仕事です。

「NISAを始めたい」も同じです。

どの口座を使うのか、いくら投資するのか、何を買うのかなど、多くの意思決定が含まれています。

このように、行動が大きいままだと、人は動きにくくなります。

そこで、

靴下を選別する

ゴルフ用品を下取りに出す

キッチンのシンク下の不用品を捨てる

など、「迷わず動けるサイズ」まで小さくしていきます。

さらに、簡単なことでも、数が多すぎると人は戦意喪失してしまいます。

「これならできそう」と思える量まで絞ることも大切です。

こうして具体化した「気がかり」を、1ヶ月ほどの短期集中で一気に片付けていきます。

年に２回の「気がかりの大掃除」を習慣にしてみませんか？

この気がかり整理法は、年に２回の頭の大掃除として続けていくことをおすすめしています。

気がかりが減り、頭の余白が戻ってくる感覚を味わうと、むしろ整理すること自体が楽しみになってきます。

筆者も、このやり方によって、先延ばしにしていた多くのことを実現することができました。長年気になっていた食生活の改善、家を自分好みに改造すること、お金周りの整理や勉強、細かい雑務のシステム化など、「自分には無理だ」と思っていたことが、少しずつ着実に動き始めたのです。

行動力とは、気合いや根性の問題ではなく、「動ける状態を整えられているか」なのかもしれません。

『気がかりゼロ』（山田智恵／ディスカバー・トゥエンティワン）では、この整理法を多数の事例とともに詳しく紹介しています。

「やりたいことがあるのに動けない」 「常に何かに追われている気がする」

そんな人にこそ、読んでいただきたい一冊です。