「野菜から食べる」は逆効果? 医師が勧めるシニアの“食べ順”

「健康のために、まず野菜から食べる」──そんな“ベジ・ファースト”を続けていませんか? しかし和田秀樹氏は、65歳を過ぎたシニア世代では、その食べ方が“低栄養”につながる可能性があると指摘します。著書『65歳からは戦略的ちょいデブ 心が軽くなる「脱・やせ信仰」のススメ』(青春出版社)から、一部を抜粋して紹介します。

シニアの食べ順は「ミート・ファースト」で

健康のために、野菜から先に食べる｢ベジ･ファースト｣を実践している人も多いでしょう。血糖値の上昇を抑えるとして、一時期大ブームになりました。若いころなら食欲が旺盛なので、先に野菜でお腹を満たしても、その後に肉やご飯をしっかり食べることができます。

しかし65歳をすぎたら、このルールがむしろ逆効果になることも。年齢を重ねると胃の容量も小さくなり、消化機能も落ちてきます。そんな状態で栄養価の低い野菜(食物繊維)を先に胃に詰め込んだらどうなるでしょう。肝心の｢体をつくる材料(肉や魚)｣の入るスペースがなくなり、野菜を食べ終えて｢もうお腹いっぱい｣と箸を置くことになりかねません。

シニアの食事は、｢ミート･ファースト(肉が先)｣あるいは｢プロテイン･ファースト(たんぱく質が先)｣。一番大事な栄養素を、一番お腹が空いている最初に入れる。野菜はその後で食べるようにしましょう。

限られた胃袋の容量をどう満たすか。優先順位を間違えてはいけません。