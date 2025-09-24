「なんで連絡が遅いの?」、相手を責めずに自分の気持ちを伝えるには何て言い換える?

あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか――この記事では、そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明した書籍『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)から一部を抜粋してご紹介します。

今回のテーマは『アイ・メッセージを使おう』。

アイ・メッセージを使おう

｢頼んでいたこと、いつになったらできる?｣と期日を尋ねたつもりが、相手は｢催促されて、遅いと責められている｣と感じ、関係がギクシャクしてしまった……。

｢なぜできないの?｣と単に理由を尋ねたつもりが、相手には｢行動力のない人、使えないヤツだと言われた｣と受け取られてしまった……。

ほんの些細な言葉の行き違いが、相手との間に大きな溝を作ってしまいます。

これを防ぐために、アイ･メッセージ(「私」を主語にした表現法で、相手を責めることなく、自分の気持ちを伝える方法)で伝えてみましょう。

アイ･メッセージを使ったほうがいいとわかっていながらも、ついついユー･メッセージを使ってしまうこともあります。

自然とアイ･メッセージが使えるように、日々のコミュニケーションのなかでアイ･メッセージを使って慣れておきましょう。

次の文を見て、自分のアイ･メッセージを作ってみましょう。

ユー･メッセージ

「どうしてこんなに待たせるの?」

アイ･メッセージの例

「予定通り来ないと、(私は)心配しちゃうな」



ユー･メッセージ

「早く宿題しなさい!」

アイ･メッセージの例

「宿題を終えてくれると、(私は)安心できるんだけどな」



ユー･メッセージ

「提出前に書類の内容を確認してる?」

アイ･メッセージの例

「提出前に確認してもらえると(私は)助かるよ」



ユー･メッセージ

「なんで連絡が遅いの?」

アイ･メッセージの例

「もうちょっと早く連絡くれると(私は)嬉しいな」

