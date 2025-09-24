「なんで連絡が遅いの?」、相手を責めずに自分の気持ちを伝えるには何て言い換える?

あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか――この記事では、そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明した書籍『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)から一部を抜粋してご紹介します。
今回のテーマは『アイ・メッセージを使おう』。
アイ・メッセージを使おう
｢頼んでいたこと、いつになったらできる?｣と期日を尋ねたつもりが、相手は｢催促されて、遅いと責められている｣と感じ、関係がギクシャクしてしまった……。
｢なぜできないの?｣と単に理由を尋ねたつもりが、相手には｢行動力のない人、使えないヤツだと言われた｣と受け取られてしまった……。
ほんの些細な言葉の行き違いが、相手との間に大きな溝を作ってしまいます。
これを防ぐために、アイ･メッセージ(「私」を主語にした表現法で、相手を責めることなく、自分の気持ちを伝える方法)で伝えてみましょう。
アイ･メッセージを使ったほうがいいとわかっていながらも、ついついユー･メッセージを使ってしまうこともあります。
自然とアイ･メッセージが使えるように、日々のコミュニケーションのなかでアイ･メッセージを使って慣れておきましょう。
次の文を見て、自分のアイ･メッセージを作ってみましょう。
ユー･メッセージ
「どうしてこんなに待たせるの?」
アイ･メッセージの例
「予定通り来ないと、(私は)心配しちゃうな」
ユー･メッセージ
「早く宿題しなさい!」
アイ･メッセージの例
「宿題を終えてくれると、(私は)安心できるんだけどな」
ユー･メッセージ
「提出前に書類の内容を確認してる?」
アイ･メッセージの例
「提出前に確認してもらえると(私は)助かるよ」
ユー･メッセージ
「なんで連絡が遅いの?」
アイ･メッセージの例
「もうちょっと早く連絡くれると(私は)嬉しいな」
ユー･メッセージ
「何回言えばわかるの?」
アイ･メッセージの例
「どこがわからないか、(私は)教えてもらいたい」
『キライな人がいなくなる方法』(堀もとこ/あさ出版)
職場、学校、習い事の教室など、同じ空間に〈キライなひと〉がいると、毎日イライラ、気になって仕方がないし、自分が心の狭い人間のように思えて自己嫌悪にもつながってしまう。「キライ」なのに四六時中考えてしまうなんて、貴重な時間のムダ。でもその人が生活圏にいる限り、スッパリ距離を置くのは難しい……。距離を置けたとしても、もつれた人間関係を切り捨てるという対策だけでは根本的な解決にはならず、同じことを繰り返すだけ……。あなたの人生のところどころにあらわれる〈キライなひと〉。なぜ、あなたはその人を〈キライ〉になるのか。そのメカニズムを理解し、ネガティブな感情の発生原因を解明。いつも自分でうまくリセットできるあなたになるための、考え方のコツ。