今回のテーマは「お金持ちの趣味」です。

純金融資産(金融資産から負債を差し引いた額)1億円以上5億円未満の世帯を「富裕層」、5億円以上を「超富裕層」と、一般的には定義するそうです。

そんな富裕層、超富裕層の皆さんのことなので、きっとよほどの仕事人間なのだろうと思いきや、意外と多趣味であったりもします。

では、さっそく解説します。

趣味その1 高級車やバイクなどの収集

高級車やバイク、船などを収集することを趣味にしているお金持ちが多いです。または、時計など、生産枠が限られており、希少価値の高いものほど欲しくなるようです。

中にはヴィンテージ車を収集することを趣味にしている方もいて、まるで博物館のようなガレージを見せてくれました。

スポーツカーや高性能バイク、船でのクルージングは、スリルや開放感を求める人にとっては魅力的なもの。収集は単なる所有を超えて、「体験」を得る動機にもなります。

特に、会社経営者には「乗り物」が好きな方が多いと感じます。コントロールすることが得意で好きな方が多いのでしょうか。

また、希少性の高いクラシックカーや人気車種は、購入時よりも価格が上昇する可能性が高いため、有価証券などと同じく、売却して現金に換えられる「実物資産」となりえます。時計も同様ですよね。

ウン千万円もする車を「買ったときより高く売れるから」という理由で、同時に数台購入するお金持ちもいます。

趣味その2 朝活

お金持ちには夜型よりも、朝型の方が多いです。サウナへ行ったり、ジムでトレーニングをしたり、河川敷をランニングするなど、朝の時間を有効活用し、それを趣味としている、なんていうお話をしばしば耳にします。

朝のサウナやトレーニング、有酸素運動は身体を活性化し、代謝を高め、1日の「稼働力」を向上させます。お金持ちは、健康こそが仕事のパフォーマンスや、長期的成功に直結すると理解しており、朝活を通じて心身のコンディションを整えることを重要視しています。

また、多忙なお金持ちにとっては、朝は貴重な「自分時間」を確保できる唯一のタイミングでもあるのかもしれません。

いずれにせよ、夜のお店で働いている私としてはちょっと悲しいお話なのですが、日常的に夜更かしをしている人でお金を稼ぐ人を見たことがないです。

趣味その3 良質な食事

食事制限によるダイエット、粗食が現代っ子たちの間ではトレンドになっていますが、お金持ちにはグルメ家が多いです。

上質な食材、栄養バランスの取れた食事は、身体の健康を維持し、病気予防や老化防止に役立ちます。お金持ちは健康を資産と捉え、生活の質を長期的に維持し、さらに向上させるために食事にこだわっています。

また、お金持ちにとって食事をする時間は、忙しい生活の中で唯一リラックスし、自分を労わってあげられるひと時でもあるでしょう。高品質な食事は、日常生活に潤いをもたらし、精神的な充足感を提供してくれます。

中には、「おうちごはん」にもこだわり、高級レストランのような食事を作っちゃうスーパーお父さんも。

――富裕層の趣味、あんまりおすすめできないものも