「教えているだけなのに」どうしてZ世代社員は、上司のアドバイスを“苦痛”と感じてしまうのか

「最近の若手社員が何を考えているのか、さっぱりわからない」――これは、長年上司世代が抱える共通の悩みかもしれません。しかし、社会環境が大きく変化する現代において、Z世代と呼ばれる新入社員の持つ価値観や行動は、これからのビジネスを加速させる大きな「強み」になり得ると考えます。

自身の業務に加え、新入社員の育成を担う管理職や先輩社員は、これまでの「当たり前」を押し付けるだけでは、彼らのポテンシャルを引き出すことはできません。新入社員が育った環境を理解し、その特性を活かしたコミュニケーションと育成方法を探っていくことが不可欠です。

本連載では、新入社員の特性を理解し、AIや音声解析といった最新技術も活用しながら、彼らが生き生きと活躍できる環境をどう創るか、そのヒントをお届けします。

育ってきた環境や価値観の異なる新入社員のマネジメントについて、従来の指導法が通用しないことに戸惑いを覚える方もいるかもしれません。

しかし、もし「教えない方がうまくいく」としたらどうでしょうか? 今回は、Z世代が自ら学び、成長していくための新しいマネジメントのコツをお伝えします。

「教える」のではなく、「見守る・褒める」という役割

これまで数々の失敗を乗り越え、ビジネススキルを磨いてきたあなたが、新入社員に「同じ失敗をさせたくない」と考えるのは自然なことです。

あなたの貴重な経験を言語化し、ノウハウとして伝えたいと考えるのは、新入社員の成長を心から願うからにほかなりません。

しかし、その思いが強すぎると、無意識のうちに失敗を許さない厳しさを生み出し、お互いに余裕のない状態になってしまうことがあります。

そこで、まずは「教える」から「見守る・褒める」に意識を変えてみましょう。新入社員が業務に取り組む姿をしっかりと観察し、彼らが「昨日よりも今日できるようになったこと」を探して、褒めてください。できない点を探して指導するために監視するのではなく、褒める点を探すために観察するのです。

新入社員の心理的安全性が確保され、自分自身で学べる環境・土台を整えてあげると、彼らは自ら成長しはじめます。承認欲求が高い傾向にある新入社員を放置せず、少しでも変化が出たら褒めることを意識しましょう。

あなたがかつて経験したように、彼ら自身が自らの力で道を切り拓いていくことを、温かく見守ってあげてください。

「ゲーミフィケーション」で楽しみながら成長する

今年の新入社員は、幼い頃からインターネットやスマートフォン、SNSが身近にある環境で育ったデジタルネイティブです。学生時代から勉強でも遊びでも、アプリやゲーム感覚で進められるツールに親しんできました。この世代には、教育にも「ゲーミフィケーション」の要素を取り入れると効果的です。

例えば、自分の営業トークを録音し、フィラー(「あのー」「えーと」など)の回数や、相手と会話が被った回数を数値で振り返ります。すると、自分のクセや改善点が可視化されます。

一度に多くの改善を目指すのではなく、「今週はフィラーを減らす」といった形で、スモールステップで目標を設定します。人と比べるのではなく、先週の自分と比べて成長を可視化するのがポイントです。

成果がスコアやグラフとして可視化されると、「前より話せるようになった! 」「先週より良くなってる! 」という成長実感が得やすくなり、自己肯定感にもつながります。

この方法を取り入れることで、主観ではなく客観的な指標をもとにフィードバックできるため、感覚のズレや押し付け感のないコミュニケーションが可能になります。

AIを味方につける

近年注目が集まっているAIを味方につけることも、管理職・新入社員双方にメリットがあります。

Z世代の育成において、「どう教えるか」や「どう続けてもらうか」はよく挙がる課題です。SNSが身近にある環境で育った新入社員は、一人の意見だけでなく、多くのデータや客観的な情報に納得感を覚える傾向があります。

そのため、上司の一言だけでは、時に「腑に落ちない」と感じることもあるかもしれません。このような点において、AIを活用した教育は大きな可能性を秘めています。

AIは難しい内容や専門用語をわかりやすく教えてくれたり、何度でも質問できることから、新入社員にとって「分からないまま置いていかれる」ということが少なくなります。

上司にとっても、AIは強力なパートナーとなります。客観的なデータを重んじる新入社員の特性を理解し、AIを指導の壁打ち相手として活用することで、自身の育成スキル向上にも繋がります。

たとえば、AIは新入社員の学習状況や理解度を客観的なデータで把握し、効果的なフィードバックのヒントを提案してくれます。新入社員が納得しやすい情報を得ることで、より良いコミュニケーションを築くきっかけとなるでしょう。

AIを活用した育成方法については、次回詳しく解説します。