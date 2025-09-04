今回のテーマは「お金持ちがあえてユニクロを選ぶ理由」です。

高品質な商品を手に取りやすい価格で提供していることで知られる、まさに庶民の味方「ユニクロ」ですが、銀座のクラブに通う方々の中にも、ユニクロのヘビーユーザーさんがいます。

お金持ちがユニクロを支持する理由とは?

では、さっそく解説します。

お金持ちもユニクロを着る

こちらの記事を作成するにあたり、お客様数名に「ユニクロを着ますか?」と質問をさせていただいたところ、全員が「着る」と回答されました。百発百中です。さすがユニクロ。

ユニクロ商品は、年齢や性別を問わず広い層に受け入れられ、日常的に愛用されています。

ユニクロを選ぶ理由その1 機能性の高さ

ユニクロは自社の製品を「ライフウェア(Life Wear)」と称しています。ユニクロの公式サイトによると、ライフウェアとは、それを身に着ける人々の生活を「より豊かにするための服」。

ユニクロをあえて選ぶお金持ちは、商品の機能性の高さや、身に着けた際の心地よさを重要視しています。

中でも、登山や釣りなど、アウトドアな趣味を持っているお金持ちにとっては「ヒートテック」「エアリズム」等の定番商品は欠かせないアイテムです。

ユニクロを選ぶ理由その2 デザイン性の高さ

とはいえ、「スーツはオーダー」「アウターや革製品はエルメス」「シャツやパンツはロンハーマン」「靴はベルルッティ」など、高級志向&こだわりが強く、ハイブランドの商品を好むお金持ちは多いです。

シンプルでベーシックなデザインのユニクロ製品は、ハイブランドのスーツやアウター、シャツとの相性も抜群ですよね。

また、中には

「ユニクロのカシミヤセーターは毎年全色買っている」

と話すほど熱心なファンも。

機能性、着心地の良さに魅力を感じている方が多い一方で、デザイン性の高さを評価しているお金持ちも多いようです。

――「どこでも買える」からこその魅力も