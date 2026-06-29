ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第6回では、ゴリラクリニック統括医師の関本晃氏に取材。若々しく見える男性に共通する食習慣や、肌老化を防ぐために摂りたい栄養素、逆に見た目年齢を上げてしまう食べ物について聞いた。

サバ・イワシがカギ? 医師がすすめるオメガ3脂肪酸

――若々しく見える男性に共通する食習慣はありますか?

「揚げ物をできるだけ食べない」「深夜の食事はしない」ということが共通しています。 揚げ物を食べ過ぎてしまうこと、夕食が遅い時間になることもありますが「習慣化させない」と気をつけている方が多いです。

また「できるだけ間食をしない」ですね。

お菓子などの間食は糖分や脂質を摂り過ぎてしまうので控えている方が多いです。

――“老けにくい肌”をつくるために重要な栄養素は何でしょうか?

EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)など、オメガ3脂肪酸は重要と考えられます。

オメガ3脂肪酸は体内で合成できない必須脂肪酸の一種で、肌質を改善させる効果が高いとされています。

ニキビや赤みを抑える抗炎症作用、肌バリア機能の改善、紫外線によるダメージを抑える効果があることが知られていて乾燥肌・敏感肌の改善や、しわ・くすみ・たるみの抑制が期待できます。

サバ、イワシ、サンマなどの青魚、マグロなどに多く含まれているので、魚を食べると良いですね。

お菓子やジュースが肌を老化させる? 注目される「糖化」

――逆に、“老化を加速させやすい食事”はありますか？あれば具体的に教えてください。

甘いお菓子、ジュース、菓子パンなど、糖分を多く含む食品は肌を老化させやすいと言われています。

糖分は身体のエネルギー源となるので必要な栄養素ですが、余分な糖分はタンパク質や脂肪と結びついて「糖化」という現象が起こり、悪玉物質が発生して肌の老化を引き起こします。

また、血糖値が急上昇することも糖化を起こしやすくするので、朝食抜きや早食いは良くない食事と言えます。

糖質・脂質・アルコールは見た目年齢を上げてしまう

――糖質・脂質・アルコールは、見た目年齢にも影響しますか?

前述しましたように、余分な糖質・脂質は「糖化＝肌の老化」を引き起こすので見た目年齢を上げてしまいます。

しわ・シミ・たるみ・ハリの低下・くすみなど、老けて見える肌症状を悪化させてしまうと考えられます。

アルコール飲料も糖分を含むので、過剰な摂取は見た目年齢を上げてしまう可能性があります。

とくにビールや日本酒は糖分を多く含み、カクテルに使うリキュールには砂糖が加えられているので適量をお勧めします。