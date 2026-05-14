研究でわかった、認知症リスクが低い人の「コーヒー習慣」とは

「コーヒーを飲むと認知症予防になる」と聞いたことがある人もいるかもしれません。

毎日の習慣として親しまれているコーヒーですが、近年、コーヒーやカフェインと認知機能、認知症リスクとの関係を調べた研究が増えています。

コーヒーと認知症リスクの研究

実際、複数の観察研究やメタ解析では、適量のコーヒー摂取が認知症やアルツハイマー病のリスク低下と関連する可能性が示されています。

2026年に報告された13万人以上を対象とした長期研究では、カフェイン入りコーヒーを1日2～3杯飲む人で、ほとんど飲まない人に比べて認知症リスクが低い傾向が示されました。デカフェでは同様の関連が明確でなかったことから、カフェインが一定の役割を果たしている可能性も考えられます。(※1)

(※1) Drinking 2-3 cups of coffee a day tied to lower dementia risk：Harvard Gazette：2026 Feb

リスク低下が示唆されている背景

では、なぜコーヒーが脳に良い可能性があるのでしょうか。理由の一つとして考えられているのが、カフェインによる覚醒作用や脳血流への影響です。

カフェインは眠気に関わるアデノシン受容体に作用し、一時的に注意力や集中力を高めることがあります。また、コーヒーにはクロロゲン酸などのポリフェノールも含まれ、酸化ストレスや炎症、血糖代謝などに関係する可能性が指摘されています。

これらは、認知症の背景にある血管障害、慢性炎症、代謝異常といった要素と重なる部分があります。そのため、コーヒーがこうした変化に働きかけることで、認知症リスクの低下につながっている可能性が示唆されています。

では、コーヒーと認知症の関係は、どのように考えればよいのでしょうか。

「飲めば防げる」わけではない

ここで注意したいのは、「コーヒーを飲めば認知症を防げる」とは言えないことです。これらの研究の多くは観察研究であり、コーヒーそのものが直接認知症を予防したと証明したものではありません。

コーヒーを適量飲む人であっても、もともと生活習慣が異なっている可能性があります。たとえば、食事、運動、睡眠、社会活動、教育歴、喫煙習慣など、さまざまな生活要因が結果として影響している可能性があります。

さらに、飲み過ぎにも注意が必要です。研究によっては、適量ではリスク低下が示唆される一方、コーヒーを過量に飲む場合では、かえってリスク上昇の可能性が示されたりしています。

2026年の用量反応解析では、認知症に関してコーヒーについてはU字型の関係が認められ、1日2～3杯(約300～450mL/日)でリスクが最も低く、アルツハイマー型認知症との関連については、1日3杯まではリスクに差が見られなかったが、それ以上になるとリスクが増加し始めたとの報告があります。(※2)

(※2) Journal of Epidemiology and Population Health：2026 Feb

個人差・生活習慣との関係

そして、カフェインへの反応には個人差があります。少量でも動悸、不眠、胃の不快感、不安感が出る人もいます。特に睡眠の質を下げる飲み方は、脳の健康にとって逆効果になりかねません。夕方以降の摂取を避ける、砂糖やクリームを入れすぎない、体調に合わせて量を調整することが大切です。

予防の一要素

結論として、コーヒーは認知症予防の「特効薬」ではありません。しかし、適量であれば、脳の健康を支える生活習慣の一部として取り入れられる可能性があります。

大切なのは、コーヒーだけに頼るのではなく、十分な睡眠、定期的な運動、バランスのよい食事、人との交流、血圧や血糖の管理を組み合わせることです。毎日の一杯を楽しみながら、脳にやさしい生活全体を整えていきましょう。