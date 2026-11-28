登美の丘ワイナリーは2026年12月4日～2027年2月28日の期間「冬の贅沢マリアージュフェア」を開催する。

開催されるのは、フランスボルドーのトップシャトー「シャトー・ラフィット・ロートシルト」とのコラボレーションワインと、貴腐ワインを愉しむ特別なワインフライトや贅沢なマリアージュプレートに加え、ワインとショコラの奥深い魅力を愉しむ、「期間限定 冬のワイナリーツアー ワインとショコラの贅沢マリアージュ」。澄みわたる冬空と雪化粧の山々に包まれた登美の丘ワイナリーで、特別なワイン体験ができる。

まずは、「FROM FARM醸造棟」や熟成庫など、ワインづくりへのこだわりを見学。見学後は、熟成庫内のテイスティングルームで、チョコレート専門店「ショコラティエ パレ ド オール」とコラボレーションしたオリジナルショコラ(2種類)と、SUNTORY FROM FARM の厳選されたワインとのマリアージュを堪能できる。

ロゼスパークリングには、「マンダリンオレンジとはちみつのショコラ」を、長期熟成の赤ワインには「カシスと苺のショコラ」を合わせ、それぞれの魅力を引き立てる。

同フェアは2026年12月4日～2027年2月28日の期間(土日祝日)、午後1時30分〜午後3時まで、1人5,000円で参加することができる。要事前予約のため、予約ページを確認のこと。

「【期間限定】冬の贅沢フライト＆贅沢マリアージュプレート」では、フェア期間中にワインショップ内にある「テイスティングカウンター」にて、ボルドーのトップシャトー「シャトー・ラフィット・ロートシルト」とのコラボレーションから生まれた最高峰のアッサンブラージュワインDUO D’AMIS(デュオ ダミ)と、極上の貴腐ワインをセットにした贅沢なワインフライト(テイスティングセット)が登場。

そのほか、ワイナリーの半地下セラーで眠っていた希少なヴィンテージワインをそれぞれ2日間限定で提供。2026年12月12日(土)・13日(日)には「デュオ ダミ スペシャルアッサンブラージュ 2011(非売品)」、2027年2月20日(土)・21日(日)には「シャトーリオン ノーブルドール 1983(非売品)」を堪能することも。

また、9月よりリニューアルされた「FROM FARM 登美の丘ワイナリーツアー〈プレミアム〉」では、登美の丘ワイナリーの見どころを余すことなく巡る。四季折々のぶどう畑を間近に感じ、眺望台からの景色を楽しみながら、FROM FARM 醸造棟や歴史ある熟成庫を見学したあとは、趣ある熟成庫内で4種のワインのテイスティングができる。開催日は金・土・日・祝日で、1人8,000円。