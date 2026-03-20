そのシャンプー習慣、老け見えの原因かも? 医師が明かす正しい頭皮ケア

「シャンプーのしすぎが薄毛を招く」――22歳から69歳までのマイナビニュース会員410名に聞いたところ、約6割の方がこの説を信じていることがわかりました。

「洗うたびに髪が抜ける」という実感がある方も多く、中には毎日シャンプーするのは控えている、という方も。一方で「髪を洗わないと毛穴に皮脂や汚れが詰まり薄毛になるのでは」と、むしろ不衛生な状態を心配する声も見られました。

では実際のところ、科学的な根拠はあるのでしょうか。

AGA治療を専門とする金仁星先生にお話を伺ったところ、通常の頻度でのシャンプーであれば「薄毛への影響は心配ない」とのことでした。シャンプーの頻度よりも、正しい洗い方が重要だと金先生は強調します。

毎日シャンプーしても薄毛にはならない

1日1回のシャンプーで薄毛になることは基本的にはない、と金先生は言います。日常的な頻度でのシャンプーが薄毛を引き起こすというのは、医学的には考えにくいそうです。

ただし、注意点もあります。洗浄力の強すぎるシャンプーを使い続けると、頭皮の皮脂が過剰に取り除かれ、バリア機能の低下や乾燥、炎症につながる可能性があるとのこと。こうした頭皮トラブルが積み重なると、脂漏性皮膚炎などを引き起こすリスクもあるといいます。

適切なシャンプーの頻度と方法

金先生が推奨する洗い方は以下の通りです。

38℃前後のぬるま湯で予洗いする

シャンプーを手のひらで泡立ててから頭皮につける

指の腹でやさしくマッサージするように洗う(爪を立てない)

すすぎ残しがないよう十分に流す

頭皮が脂性肌か乾燥肌かによって、シャンプーの種類や頻度を調整することも大切だとのこと。回数を気にしすぎるより、正しい洗い方で頭皮を清潔に保つことが重要なようです。

金 仁星(きむ いんそん) 大阪大学医学部卒業後、地元の病院で臨床研修修了。その後、AGAや美容などの多数のクリニックでの勤務。会社を設立し、クリニック向けのコンサルティングや医療記事の執筆・監修を行っている。

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。