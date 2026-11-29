2023年8月、東京・有楽町にゴディバ初のパン屋「GODIVA Bakery ゴディパン」が開店し、初日には200人を超える行列ができた。贈り物の定番だった高級チョコレートを、ふだんの暮らしの中でも楽しんでもらう。そんな狙いから、ゴディバは日本でカフェを開き、駅ビルにも店を出してきた。

社長就任から10年で売上を3倍に伸ばし、『挑戦するブランド、ゴディバ』(Gakken)を上梓したゴディバ ジャパンのジェローム・シュシャン氏に、日本で事業を広げてきた背景と、弓道から学んだ仕事の流儀を聞いた。

贈り物から自分へのご褒美へ、広がるゴディバの楽しみ方

――書籍では、日本は世界のゴディバの中で最大の市場と紹介されています。なぜゴディバはこれほど日本人に受け入れられたのでしょうか。

日本のお客様は、品質に対する意識が非常に高く、味はもちろん、商品の美しさ、サービスなど、細部にまで価値を見いだしてくださいます。これは、ベルギーで生まれ、上質なチョコレートづくりや美しいパッケージを追求してきたゴディバの価値観と、とても相性が良かったのだと思います。

また、日本には贈り物を通じて相手への感謝や思いやりを伝える、素晴らしい文化があります。ゴディバは、味にも見た目にもこだわり、ギフトとしてふさわしい商品をたくさん世に送り出してきました。こうした弊社商品の特長の一つが、日本のギフト文化にマッチしたのだと思います。バレンタインデーをはじめ、大切な人への贈り物として、多くのお客様に選んでいただいています。

さらに私たちは、季節感を大切にする日本の文化を商品に取り入れました。桜のコレクション、夏のジュレ、お月見チョコレートなど、四季折々に合わせた新商品を展開しています。こうした日本の文化に合った商品をご提案することで、日本のお客様に受け入れられているのだと思います。

――近年も、国内外の新しいチョコレートブランドが次々に誕生しています。多くのチョコレートブランドが競い合う日本市場で、選ばれ続けている理由をどのように捉えていますか？

時代とともに、お客様のライフスタイルやチョコレートの楽しみ方も変化しています。私たちは、特別な日のギフトという価値を大切にしながら、自分へのご褒美や、日常のちょっとした幸せを感じていただける商品や空間の提供へと、その世界を広げてきました。ベルギーチョコレートのブランドですが、日本のお客様に合わせて事業展開をすることで、ブランドとして成長できたと思っています。

ブランドの本質を守り、変わらない品質へのこだわりを持ちながら、日本の文化に合わせ、また時代やお客様の変化に合わせて新たな挑戦を続けてきたことが、ゴディバが日本で受け入れられ、選ばれ続けている理由だと思います。

――シュシャン様がゴディバ ジャパンの社長に就任されたのは2010年。それから5年間で売上が2倍、10年間で3倍という成長を遂げました。市場環境や日本人のライフスタイルが変化する中、どのようにして変化に対応されてきましたか？

私が社長に就任した2010年当時、ゴディバは高級チョコレートのギフトブランドというイメージが強く、「贈り物としてあげたりもらったりすることはあるけれど、自分のために買ったことはない」というコメントをもらったことがあります。

とても美味しく素晴らしい商品があるのだから、もっと多くの人に楽しんでもらいたい。ブランドとして「もっと親しみやすく、現代の人々のライフスタイルに寄り添う身近な存在」になっていくべきだと考えました。

そこで、「アスピレーショナル(憧れ)＆アクセシブル(身近)」というブランドポジショニングを目指すことにしたのです。

私たちは、お客様へのアプローチや新商品開発を、オケージョン(ギフト、自分へのご褒美、友人や家族とのシェアなど)を起点に考えています。そして、そこから逆算して、新商品、新たな販売チャネル、ビジネスモデルを開発しています。

例えば、自分へのご褒美需要に対しては、お客様が「美味しいチョコレートを味わいたい」と思ったときにすぐに立ち寄れるように、駅ビルなどお客様の生活動線に合わせて販売チャネルも広げました。また、チョコレートドリンクの「ショコリキサー」のように、その場ですぐ楽しめるものも販売しています。

友人や家族と一緒にすごしていただけるGODIVA caféや、チョコレートや焼き菓子を好きなだけ好きなように選んで購入できるジョイフルミックス、より親しみやすく日常的にゴディバを楽しんでもらえる「GODIVA Bakery ゴディパン」など、お客様起点で考えて、事業や商品の幅を広げてきたのです。

オケージョンを起点に、ゴディバだからこそできるチョコレートを通じて幸せな時をお届けする方法を考え続けた積み重ねが、今日までの成長につながっていると思います。

日本で意思決定する体制が、独自の商品や新業態を後押し

――2019年、ゴディバ ジャパンはグローバルのゴディバから独立し、自ら本社機能を持つようになりました。それによって、社員の考え方や仕事の進め方にはどのような変化がありましたか？

2019年、自ら本社機能を持つようになったことで、グローバル本部ではなく、日本のお客様の近くで日本市場を最もよく理解している私たち自身が、日本市場向けの戦略を考え、意思決定し実行できるようになりました。

それによって、私たちはより高い機動力を得ると同時に、日本のお客様に喜んでいただくために、スピード感を持って行動する、より大きな責任を担うことになりました。

グローバル企業の日本法人が「本社は日本のことを十分に理解していない」などと言うことがありますが、ゴディバ ジャパンは本社機能を持つわけですから、そのような言い訳はできません。より一層「自分たちが責任を持って事業を運営し、ベストを尽くさなければならない」と感じるようになりました。

これは、社員の意識にも大きな変化をもたらしたと思います。与えられたガイドラインを元に遂行するのではなく、自分たちで一から考え創り上げるクリエイティビティがより重要になりました。

もちろん、自由には責任も伴います。新しい挑戦には失敗の可能性もあります。しかし、失敗を恐れて何もしなければ、新しい価値は生まれません。

日本独自の商品開発や、地域の素材を生かした商品、他のブランドとのコラボレーション、そして「GODIVA Bakery ゴディパン」のような新しい業態への挑戦も、こうした環境の中で生まれてきました。

私が大切にしているのは、社員一人ひとりが自分の可能性を信じ、アイデアを形にできる組織をつくることです。会社の成長とは、社員自身が成長することでもあると考えているからです。

――社長就任以来、ゴディバのDNAを大切にしながら、従来のイメージに縛られない挑戦を重ねてこられました。シュシャン様が考える、「ゴディバらしさ」とは何でしょうか。

私にとってゴディバとは、100年にわたる素晴らしいヘリテージを持つと同時に、思いやり分かち合う心(Generosity)を大切にし、すべての人の日常に小さな幸せを届ける使命を持つユニークなブランドです。

これは、ビジネスパーソンである私にとって、非常にエキサイティングなことです。ゴディバは、ハイラグジュアリーブランドのように一部の富裕層だけのためのブランドではなく、あらゆる人の生活に触れ、笑顔をもたらすことができるブランドだからです。

だからこそ、私たちは「Aspirational(憧れ) and Accessible(身近)」というビジョンを掲げ、新商品、新しい店舗、新たな販売チャネルの開発を通じて、継続的にイノベーションを起こしてきました。

禅をきっかけに来日、慣れたやり方から踏み出すには

――大学生だった1983年に初来日されたそうですね。日本のどのようなところに関心を持ち、その後どのような経緯で、日本で暮らすことになったのでしょうか。

学生時代、私は禅をきっかけに日本に魅了され、初めて日本を訪れることを決意しました。そして、来日2日目には福井県の永平寺を訪れました。

その後、社会人として数年働いた後に、弓道を始めました。ビジネスパーソンとしての生活と、日本の伝統や文化に深く根ざした伝統的な武道を学ぶこと。この二つを両立できることに、非常にユニークな魅力を感じました。そして、それが日本で喜びを感じながら働き続ける原動力となりました。

――書籍で語られていた「変わること」「コンフォートゾーンから抜け出すこと」の大切さが印象的でした。シュシャン様ご自身は、どのようなときに「今、コンフォートゾーンにとどまっている」と気づきますか？ また、どうやってそこから抜け出しますか？

周囲の環境や状況が変化しているにもかかわらず、自分が同じことを繰り返しているとき、私は自分がコンフォートゾーン(居心地のよい領域)にいることに気づきます。 そして、そう気づいたときには、自分自身を変革し、新しいことや新しいやり方に挑戦するようにしています。

もちろん、そこには恐れも伴います。これまでに経験したことがなく、自信につながる成功体験もまだないからです。新しい言語を学ぶことや、これまで人前で話したことがない人が突然スピーチをすること、あるいは、大勢の人の前で初めて弓道の演武を行うことなどと同じです。

挑戦すればするほど、失敗も増えます(笑)。その一方で、少しずつ成功も経験できるようになります。

挑戦し、学び続けていると、しばらくした頃には、もともと自分にはその才能がないと思っていたことができるようになり、喜びや誇りを感じられるようになります。私は、日本の「七転び八起き」という言葉が好きです。そして、8回に立ち上がることを本当に楽しんでいます！(笑)

目標に届かないときに立ち返る、弓道の「正射必中」

――30年以上続けている弓道が、経営にも大きく影響していると伺いました。弓道とビジネスの共通点、そして弓道に学んだ「正射必中」の考え方を日々の仕事で実践するためのヒントを教えてください。

ビジネスにおいて、私たちには結果を出す責任があります。しかし、数字ばかりに気を取られてしまうと、ストレスを感じ、本当に大切なことを見失い、行動も正しくなくなってしまいます。そして、結果として目標を達成できなくなります。

では、目標を外したとき、どうすればよいのでしょうか。弓道であれば的を外したとき、ビジネスであれば目標とする数字を達成できなかったときです。そこで重要になるのが、「正射必中」の理念です。これは、単に「正しい姿勢」をとるだけでなく、「正しい姿勢と心を整える」ことだと思っています。

基本に立ち返り、自分自身の「正射」に集中し、心を安定させ、自分の射やビジネスにおける取り組みを振り返り、反省することです。そして、正射に集中し続けていれば、状況やタイミングが整ったときに、再び的に中るようになります。

私たちゴディバのビジネスにおいては、これは、日々お客様に喜んでいただくために努力することを意味します。そのために、より良い商品、より良い店舗、より良いお客様とのコミュニケーション、より良いサービスを実現するための努力を絶え間なく続けていくべきなのです。一つひとつのプロセスを大切にし、やるべきことをきちんと実施していくことが、企業としての成長につながるのです。

これは終わりのないプロセスです。しかし、「正射」に集中することで、ビジネスも人生も、より幸せで成功に満ちたものになると思います。

――最後に、読者へのメッセージをお願いします。

ゴディバは100年の歴史を持つブランドですが、私たちは100年間、同じことを続けてきたわけではありません。ブランドとしてのＤＮＡを大切にしながら、時代に合わせた挑戦をし続けてきたからこそ、今があります。

核となる価値観は大切にし、その表現方法は柔軟に時代に合わせて挑戦する。その積み重ねが、自分自身の可能性を広げ、思いがけない新しい未来につながっていくのだと思います。

私たちを取り巻く環境は常に変わり続け、そのスピードはますます加速していくことでしょう。過去の経験や成功が、必ずしも未来の成功を約束してくれるわけではありません。

ＡＩの台頭により働き方も変わっていきます。だからこそ、「人間にしかできない本質的に人間らしいこと」がますます重要になっていきます。人と人とのつながり。想像力と創造力。新しいことを学び、挑戦し続けること。ぜひ、皆さまにも、新しい可能性に挑戦していただきたいと思います。

また、自分は何のために毎日仕事をするのか。生活の糧を得ること以外の意味や目的を考えていただきたいと思います。そして、「正射」に集中することで、仕事人生を楽しんでいただきたいです。そうすることで、しかるべきときに、それぞれの目標という的に中ることを願っています。 そして最後に。ゴディバが創業100年を迎えられたのは、日本のお客様があってのことです。ゴディバをご愛顧くださっている皆さまに、そして未来のゴディバのお客様に、心よりお礼申し上げます。