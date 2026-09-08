ハミルトンは、「カーキ フィールド マーフ」の新作として、宇宙をモチーフにしたディープブルーダイヤルの38mmモデルを9月1日に発売した。ブラックレザーベルトモデルが14万8,500円、ステンレススチールブレスレットモデルが16万1,700円。

「カーキ フィールド マーフ」新作モデル

「マーフ」は、クリストファー・ノーラン監督の映画『インターステラー』のために製作された時計を起源とするモデル。作中では主人公クーパーと娘マーフを時空を超えてつなぐ重要なアイテムとして登場し、その後「カーキ フィールド」の恒久コレクションとして展開されている。

今回登場したのは、38mmケースを採用した新作。恒星間彗星の旅から着想を得たディープブルーダイヤルを採用した。

ディープブルーダイヤルを採用

ダイヤル中央には、太陽光に照らされたイオン化ガスの輝きをイメージしたブルーを配し、外周に向けてブラックへと変化するグラデーションを採用。さらに、星屑をイメージした粒状のテクスチャーを施し、宇宙の奥行きを表現した。

カテドラル針やアラビア数字インデックスなど、「マーフ」を象徴するデザインは継承。時分針にはスーパールミノバを塗布し、暗所での視認性も確保している。

ステンレススチールブレスレット

ブラックレザーベルトモデル

ムーブメントは、自動巻きの「H-10」を搭載。約80時間のパワーリザーブを備える。

カーキ フィールド マーフ H70405740

価格：14万8,500円

ケースサイズ：38mm

ケース厚：11.1mm

ケース素材：ステンレススチール

ダイヤル：ディープブルー

ストラップ：ブラックレザーベルト

風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）

防水性能：10気圧（100m）

カーキ フィールド マーフ H70405140