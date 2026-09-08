ハミルトンは、「カーキ フィールド マーフ」の新作として、宇宙をモチーフにしたディープブルーダイヤルの38mmモデルを9月1日に発売した。ブラックレザーベルトモデルが14万8,500円、ステンレススチールブレスレットモデルが16万1,700円。
「マーフ」は、クリストファー・ノーラン監督の映画『インターステラー』のために製作された時計を起源とするモデル。作中では主人公クーパーと娘マーフを時空を超えてつなぐ重要なアイテムとして登場し、その後「カーキ フィールド」の恒久コレクションとして展開されている。
今回登場したのは、38mmケースを採用した新作。恒星間彗星の旅から着想を得たディープブルーダイヤルを採用した。
ダイヤル中央には、太陽光に照らされたイオン化ガスの輝きをイメージしたブルーを配し、外周に向けてブラックへと変化するグラデーションを採用。さらに、星屑をイメージした粒状のテクスチャーを施し、宇宙の奥行きを表現した。
カテドラル針やアラビア数字インデックスなど、「マーフ」を象徴するデザインは継承。時分針にはスーパールミノバを塗布し、暗所での視認性も確保している。
ムーブメントは、自動巻きの「H-10」を搭載。約80時間のパワーリザーブを備える。
カーキ フィールド マーフ H70405740
- 価格：14万8,500円
- ケースサイズ：38mm
- ケース厚：11.1mm
- ケース素材：ステンレススチール
- ダイヤル：ディープブルー
- ストラップ：ブラックレザーベルト
- 風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）
- 防水性能：10気圧（100m）
カーキ フィールド マーフ H70405140
- 価格：16万1,700円
- ケースサイズ：38mm
- ケース厚：11.1mm
- ケース素材：ステンレススチール
- ダイヤル：ディープブルー
- ブレスレット：ステンレススチール
- 風防：サファイアクリスタル（反射防止加工）
- 防水性能：10気圧（100m）