セイコーウオッチは9月1日、「セイコー ルキア 新アンバサダー就任発表会」を開催。俳優の榮倉奈々さんが新ブランドアンバサダーに就任した。合わせて2026年秋冬の新モデルも発表。LUKIA Growから、秋に色づく「ヒペリカムの実」をモチーフにしたトノー型と角型、リバティ・ファブリックスとの限定モデルを含む全8モデルが登場する。

ルキアのアンバサダーに就任した俳優の榮倉奈々さん

1995年に誕生した「セイコー ルキア」

セイコー ルキアが誕生したのは1995年。当時、女性の腕時計がおもにアクセサリーとしてとらえられていたなか、自分らしく生きる女性のための実用ウオッチとしてスタートした。

ブランド名の「LUKIA」は、「Lucid（輝く）」「Unison（調和）」「Keen（はつらつとした）」「Intellectual（知的な）」「Active（活動的な）」の頭文字を組み合わせたもの。時代に合わせてデザインや機能を進化させながら、女性の日常に寄り添う腕時計を送り出してきた。

そして現在の主力コレクションのひとつが「LUKIA Grow」だ。花をデザインモチーフとし、しなやかに成長していく女性を花に重ね、その人らしく美しく花開く姿を表現している。

ヒペリカムの実をモチーフにした2026年秋冬モデル

2026年のコレクションテーマは「Fruition（実り）」。秋冬コレクションでは、秋が深まるころに柔らかな丸みを帯びて色づく「ヒペリカムの実」をデザインモチーフとした。ヒペリカムには「きらめき」「幸福」「穏やか」といった花言葉があり、色とりどりの実が花束に彩りを添える植物だ。

新作のレギュラーモデルは、トノー型が2モデルと新しい角型が3モデルの計5モデル。

トノー型の「HEE005J」「HEE006J」は、優美な曲線を描くケースとブレスレットの一部を鏡面仕上げとし、ヒペリカムの艶やかな実を思わせる柔らかな輝きを表現した。カーブサファイアガラスを合わせ、りゅうずも果実のようにふっくらと丸みを持たせている。

ダイヤルには白蝶貝を用い、柔らかな印象のローマ数字と青い時分針を配置。HEE005Jはルキア独自のマットな「レディゴールド」とシルバーのバイカラー、HEE006Jはレディゴールドでまとめた。ともにソーラー電波ムーブメント「キャリバー1B32」を搭載する。

もうひとつの新作が、LUKIA Growに加わる新しい角型（スクエア型）だ。「HEG001J」「HEG002J」「HEG003J」の3モデルを用意する。

しなやかな曲線を取り入れた縦28.9×横20.0mmのケースに、カーブサファイアガラスを組み合わせた。ダイヤルにはわずかに曲線を描く放射状の型打ち模様を入れ、インデックスにはヒペリカムの実をイメージした丸みのあるローマ数字を配置。12時と6時の数字を大きくすることで、縦方向への伸びやかさを強調している。

りゅうずには、色づいたヒペリカムの実を思わせるオニキスをセット。HEG001JとHEG002Jには多列ブレスレット、シャンパンゴールド色のHEG003Jにはブラックの牛皮革ストラップを合わせた。ムーブメントはクオーツ「キャリバー4N30」だ。

新アンバサダーの榮倉奈々さんが新作を着用

発表会では、セイコー ルキアの新ブランドアンバサダーに就任した俳優の榮倉奈々さんも登壇した。

榮倉さんが着用したのは、新作のトノー型。時計について「アクセサリーのような感覚で、自分の一部」と話し、今回のモデルについては、仕事から食事まで「シーンを選ばない」、どの時間も一緒に過ごせるデザインだと印象を語った。

会場には、セイコー ルキアと2023年から取り組みを続けているフラワークリエイター、edenworksの篠崎恵美さんも登場。CM撮影などで使用した花を廃棄せず、ドライフラワーやフラワードームとして再利用したり、コンポストにして土へ還したりする「花のアップサイクル」について紹介した。

新作のモチーフにも植物を取り入れたLUKIA Grow。新アンバサダーを迎えた2026年秋冬も、花とともにブランドが描いてきた世界観をエレガントに表現している。

リバティプリントを楽しめる限定モデル

英国のリバティ・ファブリックスと組んだ「LUKIA Grow Made With Liberty Fabric Limited Edition」も登場（3モデル)。

＜セイコー ルキア＞LUKIA Grow Made With Liberty Fabric Limited Edition

トノー型の「HEE007J」、角型の「HEG004J」、丸型の機械式「HEA005J」をそろえ、それぞれの腕時計に合わせて選んだリバティプリントの付け替えストラップが付属する。

3モデルとも白蝶貝ダイヤルを用い、HEE007JとHEG004Jの1時位置と7時位置にはラボグロウン・ダイヤモンドを2個セット。ストラップと同じリバティプリントを使ったスペシャルボックスも付属し、ペンケースや小物入れとして使える。

新モデルの仕様

HEE005J

ケース／ブレスレット素材：チタン（プラチナダイヤシールド、一部シャンパンゴールド色めっき）

ケースサイズ：縦37.4×横24.6×厚さ7.7mm（りゅうず含まず）

風防：カーブサファイアガラス（スーパークリア コーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：ソーラー電波「キャリバー1B32」

価格：10万3,400円

発売予定日：2026年10月9日

HEE006J

ケース／ブレスレット素材：チタン（シャンパンゴールド色めっき）

ケースサイズ：縦37.4×横24.6×厚さ7.7mm（りゅうず含まず）

風防：カーブサファイアガラス（スーパークリア コーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：ソーラー電波「キャリバー1B32」

価格：10万3,400円

発売予定日：2026年10月9日

HEG001J

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦28.9×横20.0×厚さ7.2mm（りゅうず含まず）

風防：カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ「キャリバー4N30」

価格：6万3,800円

発売予定日：2026年10月9日

HEG002J

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール（一部シャンパンゴールド色めっき）

ケースサイズ：縦28.9×横20.0×厚さ7.2mm（りゅうず含まず）

風防：カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

バンド：ステンレススチール

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ「キャリバー4N30」

価格：6万7,100円

発売予定日：2026年10月9日

HEG003J

ケース素材：ステンレススチール（シャンパンゴールド色めっき）

ケースサイズ：縦28.9×横20.0×厚さ7.2mm（りゅうず含まず）

風防：カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

ストラップ：牛皮革（ワンプッシュ三つ折れ式）

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ「キャリバー4N30」

価格：6万7,100円

発売予定日：2026年10月9日

HEE007J

ケース／ブレスレット素材：チタン（シャンパンゴールド色めっき）

ケースサイズ：縦37.4×横24.6×厚さ7.7mm（りゅうず含まず）

風防：カーブサファイアガラス（スーパークリア コーティング）

ストラップ：付け替え用ストラップ（簡易着脱レバー式）付属

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：ソーラー電波「キャリバー1B32」

限定本数：国内限定700本

価格：14万1,900円

発売予定日：2026年10月9日

HEG004J

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：縦28.9×横20.0×厚さ7.2mm（りゅうず含まず）

風防：カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

ストラップ：付け替え用ストラップ（簡易着脱レバー式）付属

防水性能：日常生活用強化防水（10気圧）

ムーブメント：クオーツ「キャリバー4N30」

限定本数：国内限定700本

価格：10万2,300円

発売予定日：2026年10月9日

HEA005J