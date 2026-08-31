セイコーウオッチは、「セイコー プロスペックス」から、世界中のファン投票でデザインを決定した「ダイバーズ 1965 ヘリテージ ファンセレクト限定モデル」を10月9日に発売する。価格は19万9,100円で、世界限定4,500本(うち国内2,000本)。

実用性バツグンの国産ダイバーズウオッチ。セイコーの他モデルを一気に見る

本作は、2025年にセイコーのダイバーズウオッチが誕生60周年を迎えたことを記念して企画された限定モデル。2025年7月にインターネットや記念イベント会場を通じて世界中のファンによる投票を実施し、4モデルの候補から最も多くの票を集めた「Daytime Blue」を商品化した。

デザインは、1965年に国産初のダイバーズウオッチとして登場したモデルを現代的に継承する「ダイバーズ 1965 ヘリテージ」を採用する。





ダイバーズ 1965 ヘリテージ ファンセレクト限定モデル

ダイヤルとベゼル表示板には、日の出から昼にかけて太陽の光に照らされた海をイメージした鮮やかなブルーを採用。ダイヤルには、セイコーダイバーズ60周年記念モデルにも使われた「ウェーブマーク」をモチーフとする型打ちパターンを施した。

裏ぶたには「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーを記す。

裏ぶた

ムーブメントには、自動巻きメカニカルムーブメント「キャリバー6R55」を搭載。約72時間のパワーリザーブを備える。

＜セイコー プロスペックス＞ダイバーズ 1965 ヘリテージ ファンセレクト限定モデル

品番：HBC011J

価格：19万9,100円

ケース・ブレスレット素材：ステンレススチール(ダイヤシールド)

風防：カーブサファイアガラス(内面無反射コーティング)

防水性能：300m空気潜水用防水

ケースサイズ：外径40.0mm、厚さ13.0mm

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