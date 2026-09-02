シチズン時計は、プロフェッショナルスポーツウオッチ「シチズン プロマスター」のSKYシリーズから、光発電「エコ・ドライブ」50周年を記念した限定モデル「SKYHAWK（スカイホーク） JY8144-50E」を発売する。発売予定日は9月10日、価格は14万8,500円、世界限定5,200本。

シチズンが1976年に世界で初めて発売したアナログ式光発電時計（現在のエコ・ドライブにつながる）は、2026年に誕生50周年を迎えた。今回のSKYHAWKは、その節目を記念した限定モデル。海外市場で高い支持を得ている多角形ケースモデルをベースとしている。







シチズン プロマスター / エコ・ドライブ 50周年限定モデル SKYHAWK（スカイホーク）「JY8144-50E」

デザインコンセプトは、日の出直後に世界が黄金色の光に包まれる「ゴールデンアワー」。ライトゴールドカラーを主体とした外装にブラックダイヤルを組み合わせ、明暗のコントラストを効かせた。

ダイヤルはアナログとデジタルを組み合わせたコンビネーション表示。複数のインダイヤルとデジタル表示を配置した多機能なフェイスで、時分針とインデックスには夜光を備える。文字板部品には再生素材を使用した。

ケースとブレスレットはステンレス製で、ジェットブラック色とライトゴールド色のめっきを加工。多面構成のシャープなケースデザインに加え、ベゼルにはパイロットウオッチならではの航空計算尺を備える。

ムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様の電波時計「Cal.U680」。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカの標準電波を受信し、43時差のワールドタイムに対応する。1/100秒クロノグラフ（24時間計）、パーペチュアルカレンダー、サマータイム、ワールドタイムアラーム、タイマーなど、多彩な機能を搭載している。