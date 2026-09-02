シチズン時計は、プロフェッショナルスポーツウオッチ「シチズン プロマスター」のSKYシリーズから、光発電「エコ・ドライブ」50周年を記念した限定モデル「SKYHAWK（スカイホーク） JY8144-50E」を発売する。発売予定日は9月10日、価格は14万8,500円、世界限定5,200本。
シチズンが1976年に世界で初めて発売したアナログ式光発電時計（現在のエコ・ドライブにつながる）は、2026年に誕生50周年を迎えた。今回のSKYHAWKは、その節目を記念した限定モデル。海外市場で高い支持を得ている多角形ケースモデルをベースとしている。
デザインコンセプトは、日の出直後に世界が黄金色の光に包まれる「ゴールデンアワー」。ライトゴールドカラーを主体とした外装にブラックダイヤルを組み合わせ、明暗のコントラストを効かせた。
ダイヤルはアナログとデジタルを組み合わせたコンビネーション表示。複数のインダイヤルとデジタル表示を配置した多機能なフェイスで、時分針とインデックスには夜光を備える。文字板部品には再生素材を使用した。
ケースとブレスレットはステンレス製で、ジェットブラック色とライトゴールド色のめっきを加工。多面構成のシャープなケースデザインに加え、ベゼルにはパイロットウオッチならではの航空計算尺を備える。
ムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様の電波時計「Cal.U680」。日本、中国、ヨーロッパ、アメリカの標準電波を受信し、43時差のワールドタイムに対応する。1/100秒クロノグラフ（24時間計）、パーペチュアルカレンダー、サマータイム、ワールドタイムアラーム、タイマーなど、多彩な機能を搭載している。
- ケース／ブレスレット素材：ステンレス（めっき／ジェットブラック色・ライトゴールド色）
- ケースサイズ：ケース径45.7×厚さ13.8mm（設計値）
- 風防：サファイアガラス（無反射コーティング）
- 防水性能：20気圧防水
- ムーブメント：クオーツ式「Cal.U680」
- 精度：月差±15秒（非受信時）
- 駆動時間：フル充電時約3.5年（パワーセーブ作動時）
- ワールドタイム：43時差
- クロノグラフ：1/100秒クロノグラフ（24時間計）
- 主な機能：電波時計（日本、中国、ヨーロッパ、アメリカ）、ワールドタイム（時差、サマータイム対応）、協定世界時（UTC）表示、パーペチュアルカレンダー、ワールドタイムアラーム、タイマー、24時間表示、12／24時間表示切替、1/100秒クロノグラフ（24時間計）、JIS1種耐磁