都心部のタワーマンションや高級マンションの立体駐車場で最も多いのが、「全幅1,850mm以下」の制限です。今回は、この厳しい物理的制約をクリアしながらも、都市部での人気が極めて高く、リセールバリューに優れたプレミアムSUVモデルを厳選。サイズ制限をクリアしつつ資産価値を守る、スマートな都市型SUVの選び方を提案します。

なぜ全幅1,850mm以下の制限が多いのか?

タワーマンションなどの機械式駐車場では、「全幅1,850mm以下」の制限が標準的です。全幅とは車体の左右の端(ドアミラーやフェンダーなど)を含む最大幅です。

これは建築基準法やパレット規格によるものであり、機械装置でクルマを移動・格納するための制限です。一方、SUVや輸入車は大型化しているのがトレンドで、この制限とのギャップが生じています。

車幅に加えて、ドアミラー格納時の実測値、タイヤ幅の確認も必要です。

全幅制限を意識して選ぶSUV2選

ここからは、全幅の数値が比較的小さく、かつ高いリセールバリューを誇る車種を紹介します。

レクサス「LBX」

「高級車の概念を変える」を掲げて登場した、コンパクトながらラグジュアリーな最新SUVです。セミアニリンレザーをふんだんに使った内装や、圧倒的な静粛性はまさにレクサスそのものです。

駐車場への適合に関しては、通常モデルは全幅1,825mm、さらに全高が1,545mmに抑えられています。そのため、タワーマンションで最も競争率が高く、サイズ制限が厳しい「普通車・ミドルルーフ(高さ1,550mm以下)」のパレットにも確実に入庫できる強みを持っています。

レクサスブランドのSUVというだけで、国内・海外ともに絶大な人気があります。さらに、タワーマンションのサイズ制限(全幅1,850mm・全高1,550mm)を完璧にクリアできるため、都市部の中古車市場で「指名買い」が発生することもあります。

メルセデス・ベンツ「GLB」

スクエアで力強いデザインが「Gクラス」を彷彿とさせる、「3列シート・7人乗り」のプレミアムSUVです。

駐車場への適合に関しては、 全幅は1,835～1,845mmですが、全高が1,700mmあるので注意が必要です。パーキング側の制限が「ハイルーフ(2,100mm以下)」に対応していることが必須条件となります。

輸入車の中では、かなり高いリセールバリューを維持している優良モデルです。扱いやすいサイズでありながら「3列シート・7人乗り」のGLBは、日本のファミリー層のニーズに完璧にマッチしているため、中古車市場でも人気です。

クルマ選びで注意すべきポイント{#ID3}

全幅制限を意識してクルマを選ぶ際には、以下のポイントもチェックしましょう。

ドアミラーの張り出し

カタログ上の全幅はドアミラーを除いた数値です。ミラーを含めると制限をオーバーする可能性があるため、格納時の全幅確認が必須です。

タイヤ外幅

タイヤ外幅とは、左右のタイヤの最も外側同士の距離を指します。車体が制限内に収まっていても、タイヤ外幅が機械式立体駐車場のパレットの溝に合わない場合、入庫できません。

最低地上高

ローダウン(車高短)をしていたり、エアロパーツを装着していたりするクルマは、パレットの縁石や上昇する際の勾配で接触するリスクがあります。

制限をクリアできない場合の対策

最後に、サイズ制限をクリアできない場合の対策についてまとめます。

マンションによっては、数台分だけ全幅2,000mm以上の平置き区画が用意されている場合がありますが、空きがなくて抽選を待つことになったり、賃料が高額になったりする傾向にあります。マンションでの駐車場が確保できない場合、近隣の月極駐車場を別途探す必要があります。

車種の選定についても、輸入車や大型SUVよりも、国産ミドルサイズのセダン・コンパクトカーを選ぶほうが現実的なケースもあります。