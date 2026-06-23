高級オフロードSUVとして、高所得層に大人気のランドローバー「ディフェンダー」。この英国車を都市部のビジネスパーソンがこぞって指名買いする理由を考えます。

都市部のタワマン駐車場で見かけるディフェンダー

ディフェンダーはアウトドアを趣味とする高所得層からも多くの支持を集める人気車種です。都市部の駐車場では、その迫力ある姿をよく見かけます。

ディフェンダーが都市部のビジネスパーソンに圧倒的な支持を受ける理由は、「類まれなリセールバリュー(資産価値)」と「オン・オフを両立するステータス性」にあります。単なる移動手段を超え、手放す際の価格落ちが非常に少ない「賢い投資対象」として機能しているためです。

一方で、全幅と全高が日本の立体駐車場の規格を超えているため、駐車場を探すのに苦労するクルマでもあります。タワマンでは数少ない「平置き駐車場」を探したり、ラインアップの中ではコンパクトな3ドア仕様の「ディフェンダー90」を選んだりする方もいるようです。

「ディフェンダー」のボディタイプ4種類を紹介

ランドローバーが日本で展開しているディフェンダーは4種類です。

ディフェンダー110

「冒険」に備えたオフロード機能をしっかり備えた1台。そのうえ日常使いもしやすく、幅広いシチュエーションに対応できるのがメリットです。

ディフェンダー90

取り回しに優れたコンパクトボディが特徴のディフェンダー90。小型の3ドアでありながら、オフローダーとして十分なパワーと走破性を備えています。

ディフェンダー130

従来のディフェンダーの全長をさらに長くしたことで、最大8名乗車が可能な3列シートのモデルです。荷室が広大で積載力が高く、本格的なアウトドアに対応できます。

ディフェンダーOCTA

「未開の地に挑む」をコンセプトとした、ディフェンダーの最高峰モデル。圧倒的なオフロード走破性を誇り、パワフルなV型8気筒エンジンを搭載しています。

なぜ価格が下落しにくいのか

ディフェンダーの残価率(リセールバリュー)は非常に高い傾向にあります。3年後でおよそ70～80％、特に需要の高いディーゼル車は5年後でも80％以上の残価率をたたき出すことも。

ディフェンダーの残価率が高い理由は、主に次の3点です。

世界的に需要が高い

イギリス生まれのディフェンダーは、ヨーロッパや北米に加え、日本でも根強く支持されています。SUV人気が続く中、オフローダーとしての性能とラグジュアリー感を兼ね備えたディフェンダーは、「ランドクルーザー」などと並ぶ人気車種だといえます。

需要の高さが安定した中古市場の形成につながり、リセールバリューが高くなる好循環となっています。

生産台数が少ない

ディフェンダーは、トヨタ自動車やホンダなどのクルマのように大量生産される車種ではありません。そもそも流通台数が限られ、中古車を探すユーザーが多いのが実情です。

供給不足の状態で、新車の納期が長期化することもあり、中古車の需要が高まっています。

モデルチェンジが少ない

ディフェンダーを含め、ランドローバーはモデルチェンジをあまり頻繁に行いません。時代に左右されない普遍的な価値と象徴的なデザインが、ディフェンダーの大きな魅力となっています。

大幅なデザイン変更がないことにより、中古相場が下落しにくい傾向となるのです。

ディフェンダーの残価率を重視した選び方

最後に、ディフェンダーのリセールバリューを意識して購入する際の「狙い目カラー・ボディ」、人気オプションなどの選び方を解説します。

人気カラー：サントリーニブラック、アイガーグレーなどモノトーン系

ボディタイプ：ディフェンダー110

シート素材：本革(レザー)、ロバステック(高耐久ファブリック)

主要オプション：スライディングパノラミックルーフ、エアサスペンション、ファミリーパックなど

リセールバリューを重視するなら、飽きのこない定番色を選ぶのが基本です。特にサントリーニブラックは、精悍さと高級感が両立している人気色です。

ボディタイプは5ドアの「110」が圧倒的な一番人気で、ファミリーユースにおいて最もバランスの良い本命モデルといえます。

また、メンテナンスに関しては正規ディーラーで定期点検を受けましょう。記録簿もしっかり残しておくことが大切です。