メルセデス・ベンツにデビューするなら、何を選べばいいだろう。昔からのファンであれば「Cクラス」を勧めそうだ。SUV全盛の今なら「GLA」が有力候補だろうか。私であれば断然、新型「CLA」を選びたい。

電気自動車もあるよ! 新型「CLA」の写真を一気に見る

今後のメルセデスを占うクルマ?

メルセデス・ベンツが全面刷新した新型「CLA」は、次世代車向けプラットフォーム「MMA」(Mercedes-Benz Modular Architecture)を採用し、新開発の48Vマイルドハイブリッドシステムや独自開発の車載OS「MB.OS」を搭載するなど、これからのメルセデスの方向性を示す重要なモデルだ。

エクステリアは流麗な4ドアクーペのスタイルを継承。ステーションワゴンのような形の「シューティングブレーク」も選べる。インテリアは助手席まで広がる大型ディスプレイ「MBUX スーパースクリーン」(有償オプション)を中心とした、先進的なデジタル空間に仕上げられている。

今回試乗したのは最高出力140kW(190PS)、最大トルク300Nmの1.5L直列4気筒ターボエンジンと48Vハイブリッドシステムを組み合わせた「CLA 220」。価格は687万円だ。

「ちょうどいい」が魅力のCLA

新型CLAに乗り込んでまず感じたのは、その扱いやすさだった。

メルセデス・ベンツというと、どこか大柄で重厚なイメージを抱く人も多いだろう。しかしCLAは、運転席に座った瞬間から車両感覚がつかみやすく、街中でも狭い道でも神経質になる必要がない。ボディサイズはプレミアムブランドのセダンとして十分な存在感を備えながら、日本の道路環境でも持て余さない絶妙なサイズ感に収まっている。

実際に走らせると、乗り味は非常に洗練されていて静粛性も高い。ドライブモードを「コンフォート」から「スポーツ」に変更すると、アクセル操作に対するクルマの動きが明らかにリニアになって、踏んだ分だけ加速する感覚は電気自動車(EV)的ですらあった。

48Vハイブリッドシステムにより、発進の際などの低速時にはモーターのみによる走行も可能。平らな道であれば時速10～15kmくらいまではエンジンを始動させずに走ってくれるそうだ。

「MB.OS」が生み出す新しいメルセデス体験

今回の試乗で最も印象に残ったのは、実は走り以上にデジタル体験だった。

新型CLAは、メルセデス・ベンツが独自開発した新しい車載OS「MB.OS」を搭載している。これを基盤として最新世代のMBUXや新しいバーチャルアシスタントが動作する。

実際に試してみると、音声操作の完成度は非常に高い。

目的地設定はほぼ会話感覚で完了。タッチパネルを一度もタッチせずに済ませられる。従来の音声認識システムのように決められた言葉を話すのではなく、「普通にお願いする」感覚で使えるのが便利だ。

バーチャルアシスタントは「絶賛、勉強中」という感じが若干したものの、聞き取り能力は高いし、杓子定規で紋切り型の受け答えではなく、生成AIとチャットしている感じで話をすることができた。

MBUXバーチャルアシスタントは複数のAIを統合したシステムだ。何を聞かれたかを判断して、答えるAIを瞬時に選択しているという。中のAIはメルセデス・ベンツだけの閉じられたクラウドにつながっているそうなので、普段、スマホで使っているAIほどスマートで洗練された雰囲気ではなかったものの、メルセデスのユーザーたちがどんどん話しかけてあげれば、アシスタントも進化していくのではないだろうか。

一方で、機能が非常に充実しているだけに、すべてを使いこなすには多少の慣れが必要だと感じた。1時間半ほど乗ってみたものの、おそらく新型CLAのデジタルな機能の数％くらいしか体験できなかったのではないか。もっとも、これはスマホでも同じなのだが……。

“現代のメルセデス入門車”に最適な1台

ひと昔前であれば、「メルセデスに乗るなら、まずCクラス」というイメージが強かった。

しかし今回のCLAを体験してみると、その役割はすでにCLAへと移りつつあるのではないかと思った。今のCLAはかつてのCクラスと同じくらいのサイズ感で、「立派さ」の面でも物足りなさは感じない。

扱いやすいサイズ感、十分以上の質感、最新のデジタル体験、そして必要十分どころか想像以上に楽しい走り。このクルマでメルセデス・ベンツにデビューすれば、その後も長い付き合いになってしまうのではないかという感じがした。SUVもいいけど、やっぱりセダン(クーペ)はカッコいい。