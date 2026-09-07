日産自動車の新型「エルグランド」が受注台数9,000台を突破した。どのグレードが人気なのか。人気の色は? 販売状況を聞いてきた。

新型「エルグランド」の写真を一気に見る

オプション満載で買う人が多い?

16年ぶりのフルモデルチェンジを経て登場した4代目エルグランドが順調に受注を積み上げているようだ。2026年5月下旬に先行受注を取り始め、8月末ごろまでに受注が9,000台を突破した。

エルグランドのグレード構成は「X e-4ORCE」と「G e-4ORCE」の2種類とシンプルで、「第3世代e-POWER」「e-4ORCE」「インテリジェント ダイナミックサスペンション」などの搭載技術に差はない。どちらのエルグランドを買っても、日産ご自慢の最新技術を体感、満喫できるわけだ。あとは装備の違いを見て、自分に合う方を選択すればいい。

グレードによる装備内容の違い

ひと味違うエルグランドが欲しいという人には、日産モータースポーツ＆カスタマイズ(NMC)が展開する「AUTECH」や「VIP」などのカスタムカーがある。

販売状況としては、9割超がNMCのカスタムカーを含む「上級グレード」を選択しているところが特徴的。「Bose Premium Sound System」など、主要なオプションの装着率が高いところも見逃せない。上級グレードを「オプション盛り盛り」で購入している人が多い、という状況だ。

やっぱり白と黒が人気?

ボディカラーは白と黒が人気。日産 日本マーケティング部の柴田亮さんは現状をこう分析する。

「ミニバン特有の傾向ではあるのですが、モノトーンの色が売れがちで、ホワイトやブラックのようなベーシックな色が選ばれる傾向が強いのですが、今回、エルグランド用に設定した『FUJI DAWN』『至極 -シゴク-』のプレミアム2トーンが9％と非常に高い構成比を占めています。このあたりは、昨年度から実施しておりましたコミュニケーション(ジャパンモビリティショーへの出展など)の印象が、お客様に色濃く残った結果なのかなという風に捉えております」

ターゲットカスタマーの設定は?

柴田さんの説明で興味深かったのが、新型エルグランドのターゲットカスタマー像だ。日産は、「AKIRA」と名付けたペルソナを設定している。

AKIRAさんはこんな人

ミニバンはファミリーカーとして使われることの多いクルマだ。たくさんの人が快適に乗って移動できるクルマであることが求められる一方で、運転する人(ファミリーカーとして使われる場合、父親がこの役割を担うことが多そう)からすると、「運転する楽しさ」は二の次になりがち。そこを日産は、新型エルグランドで「運転の楽しさ」を全面的に打ち出し、競合車種との差別化を図っている。

この構図からすると、ターゲットカスタマーが「AKIRA」になるのはとてもよくわかる。おそらく小さな子供が2～3人いて、交友関係も広そうな「AKIRA」は、多人数での外出で運転手の役割を務めることが多いはず。「運転の楽しさ」というワードが確かに響きそうな人物だ。

だが、実際に新型エルグランドに乗ってみた印象からすると、ターゲットカスタマーはむしろ、「AKIRA」の奥さんにした方がいいのでは? と思った。なぜなら、新型エルグランドはとても運転しやすいクルマだったからだ。

思った通りに曲がるし、加速は俊敏で狙い通りの車速に持っていきやすい。視点が高いので見晴らしは良好。エルグランドはかなり大きなミニバンだが、サイズをあまり意識せずに運転できる。それほど扱いやすいと感じた。

このクルマ、子供やその友達たちを乗せて、習い事やスポーツの大会などの送り迎えで走り回る多くの母親たちの助けになりうる1台だと思えた。運転好きな父親たちよりも、必要に迫られて毎日のように大型ミニバンを運転している母親たちの方が、新型エルグランドの価値をより深く感じてくれるのではないだろうか。

写真の新型「エルグランド」は「G e-4ORCE」グレードでボディカラーは「FUJI DAWN/至極 -シゴク-」のプレミアム2トーン。内装色は「紫檀」。「ツインガラスルーフ」や「Bose Premium Sound System」などオプション満載の個体だ。写真ではわかりづらいが、「ブラックライトイルミカーペットセット」というディーラーオプションを装着している

【フォトギャラリー】日産の新型「エルグランド」