最初に結論： メルセデス・ベンツ「Sクラス」の大幅改良モデル発売。生成AI搭載のシステム搭載で長足の進歩を達成 記事の重要ポイント： 1： モデル史上最大規模の改良を実施

モデル史上最大規模の改良を実施 2： 生成AI搭載システムの実力を試す

生成AI搭載システムの実力を試す 3： 運転支援システムも最先端

メルセデス・ベンツ日本はフラッグシップモデル「Sクラス」の新型を発売した。今回はフルモデルチェンジではなくマイナーチェンジだが、部品の50％以上を新規開発あるいは再設計するなど改良の内容は多岐にわたる。音声アシスタント機能には、なんと3種類もの生成AIを使っているそうだ。

新型Sクラスの写真を一気に見る

史上最大の改良で何が変わった?

メルセデスが日本で販売する新型Sクラスは「S450d」と「S580」の2種類。S450d(1,598万円)は3.0Lの直列6気筒ディーゼルエンジンを搭載、S580はV型8気筒ガソリンエンジンを積む。どちらもISG(インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター、17kW)が付いたマイルドハイブリッド車(MHEV)だ。納車は2026年9月以降の予定。

今回の新型は大幅改良(いわゆるビッグマイナーチェンジ)モデルだが、進化の歩幅は大きい。車両全体の50％以上、約2,700点の部品を新規開発または再設計した今回の改良は、「モデル史上最大規模」とのこと。新型Sクラス発表会で話を聞いたメルセデス・ベンツ日本の商品企画担当者によれば、「昨今のメルセデスのマイナーチェンジでは、なかなかない規模の改良が入っています。例えばグリルやヘッドライトのデザインは、普通のモデルのマイナーチェンジでは変更しない部分ですし、エンジンのアップデートは通常ですと、フルモデルチェンジでしか実施しない改良です。(今回の大幅改良は)我々がSクラスをどれだけ重要視しているかの表れです」とのことだった。

新型Sクラスはメルセデス・ベンツが自社開発したオペレーションシステム「MB.OS」を搭載している。インフォテインメントから運転支援、さらにはドライビングパフォーマンスに至るまで、クルマの使い勝手や快適性、走りなど幅広い部分に影響する「クルマのOS」は、人任せにせずに自らの手で開発する。そんな姿勢からメルセデス・ベンツらしさを感じる。

SクラスのAIを試す

インフォテインメントシステム「MBUX」は第4世代に進化。音声でナビの設定などをお願いできる「MBUXバーチャルアシスタント」は生成AI活用バージョンに長足の進歩を遂げている。どういう仕組みかは聞いてもよくわからなかったのだが、なんでも「ChatGPT」「Microsoft Bing」「Google Gemini」を統合したシステムになっていて、例えばクルマの基礎的な知識(例えば、ボンネットを開けるにはどこをどう操作すればいいのか、など)に関する質問には「ChatGPT」が答え、レストランの検索などには「Bing」が対応するといったように、各AIが車内で役割分担を行っているそうだ。

音声アシスタント機能を搭載するクルマは多いが、Sクラスの知能の高さは別格という感じ。実車に乗り込んで「ヘイ、メルセデス」と声を掛けて、いろいろと話しかけてみたのだが、よくある一問一答形式のようなやり取りではなく、ほとんど対話といった感じで話が続いていくことに驚いた。実際のやり取りは、大体こんな感じだった。

――東京タワーの歴史を教えて(発表会場の「TOKYO NODE HALL」の窓から見えたので)。

MBUXバーチャルアシスタント：東京タワーは何年に作られて、こんな機能を持っていて……(しっかりと説明)。

――東京タワーに行きたいんだけど。

MBUXバーチャルアシスタント：では参りましょう(ナビ設定済み)。

――東京タワーに駐車場はありますか?

MBUXバーチャルアシスタント：はい。こことここと……(いくつかの候補を表示)。～～が最も近いですが、ご案内しますか?

――では、お願いします(ナビの目的地変更がすぐに完了)。

こういった具合に会話しながらナビを設定できた。

ただ、PCで生成AIを使う時のように、「このあと会議があるので、これから言うことでプレゼンの資料を作って」といった感じのお願いをしてみた時には、「理解できません」というような答えが返ってきた。こちらの発音が悪かったのか、車載AIではこうした機能が使えないのか、そのあたりは不明なのだが、もし機能の問題なのであれば、アップデートを待ちたい部分だ。ドライブしている間に会議の資料を作ってくれたり、あるいは新型Sクラスに関する記事の下書きを作ってくれたりするのなら、かなり便利だろうと思う(この記事は人間が書いています)。

それとAI関連でもうひとつ。PCあるいはスマホで使うAIの場合、ユーザーについての情報を記憶していてくれたり、前に話したことを覚えていてくれたりするものだが、Sクラスの車載AIは60分ほどの短期記憶しかできない仕様となっているそうだ。朝の通勤中に話したことを夕方の帰宅時には忘れていると思うと少し悲しいので、こちらもアップデートに期待したい。

新型Sクラスは高度な処理能力を誇る高性能コンピューターに加え、10台の外部カメラ、5台のレーダーセンサー、12台の超音波センサーを搭載している。これにAIを組み合わせた、いわゆる「エンドツーエンド」(E2E)の運転支援(テスラのFSDのような、ほぼ自動運転といえる機能)も使用可能だ。実際、中国では同機能を使えるそうで、アメリカでも今年中には使用可能になるという。ハードはすでに搭載済みなので、機能の使用解禁は通信(OTA＝Over-the-Air)で済ませられる。ただし、日本で使えるようになるのか、使えるようになるとしたらいつ頃なのかは未定とのことだった。

新型Sクラスには、最新のハイテク機能が詰まっていた。考えてみれば、超高級車が速くて豪華で快適なのは当たり前。これからは、クルマが頭のよさで勝負する時代がやってくるのかもしれない。

【フォトギャラリー】新型「Sクラス」