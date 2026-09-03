三菱自動車工業の「パジェロ」と聞くと、リアにスペアタイヤを背負った姿が思い浮かぶ。ところが、このほど発表となった新型パジェロはタイヤを背負っていない。では、スペアタイヤはどこへ行ったのか? 実車で探してみた。

  • 三菱自動車の新型「パジェロ」

    スペアタイヤはどこへ消えた?

新型「パジェロ」の写真を一気に見る

スペアタイヤはどこでしょう

背面にスペアタイヤを背負った姿は、パジェロを象徴するデザインのひとつだった。過去のパジェロは写真の通り、背中にスペアタイヤが付いていた。

  • 三菱自動車の初代「パジェロ」

    初代「パジェロ」

  • 三菱自動車の2代目「パジェロ」

    2代目「パジェロ」

  • 三菱自動車の3代目「パジェロ」

    3代目「パジェロ」

  • 三菱自動車の4代目「パジェロ」

    4代目「パジェロ」

2026年9月2日に世界初公開となった新型パジェロがこちら。

  • 三菱自動車の新型「パジェロ」

    新型(5代目)「パジェロ」は背面タイヤが付いていない

ご覧の通り、新型パジェロのリアにはスペアタイヤが見当たらない。

では、スペアタイヤはどこへ行ったのか。実車を調べても見当たらなかったので説明員に聞いてみると、なんと、こんなところに付いていた!

  • 三菱自動車の新型「パジェロ」

    正解はこちら! この写真はリアから新型「パジェロ」の床下をのぞいたところ。場所としては、3列目シートの下の方(の外)にスペアタイヤを装着している

さて、このスペアタイヤをどうやって取り出すのか? 聞けば、荷室右側に格納されている専用の工具を取り出し、荷室開口部の下側にある穴(?)に工具を差し込み、ハンドルをぐるぐる回すと、タイヤが下に降りてくる仕組みになっているそうだ。説明員のジェスチャーを見たところ、ハンドルの回し方はジャッキハンドルのそれに似ているようだった。

  • 三菱自動車の新型「パジェロ」

    テールゲートを開けると…

  • 三菱自動車の新型「パジェロ」

    右側の壁面に工具が格納されている

  • 三菱自動車の新型「パジェロ」

    工具の差し込み口は、このカバーの裏側にある

背面タイヤがなくなって寂しいと感じるファンの方は多そうだが、いいこともある。タイヤがないぶん、クルマのボディを後方へ伸ばせたため、室内空間が広がっているそうなのだ。

新型パジェロは3列シート7人乗りのクルマ。クルマの3列目は「エマージェンシー」用途になりがちだが、新型パジェロは3列目まで大人が座れる空間を確保できているという。スペアタイヤの場所移動が3列目スペースの拡大に寄与しているのは間違いなさそうだ。

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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