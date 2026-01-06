いつか巻いてみたいラグスポ 3選 - ジラール・ペルゴ、ショパール、ロレックス

腕時計におけるラグジュアリースポーツ（ラグスポ）という言葉は、2017年ごろから認知が進み、今ではすっかり定着した。単に高価なスポーツウォッチを指すものではなく、時計としての背景や哲学、ケースとブレスレットの作り込み、ダイヤルの質感、ムーブメントの完成度まで含めて、スキのない上質さを備えているかどうかが問われる領域だ。

今回は、本命と言ってもよい“ラグスポ”高級モデルの3本。ジラール・ペルゴの「ロレアート」は造形と仕上げでラグジュアリースポーツの王道、ショパールの「アルパイン イーグル」は素材と精度で現代的な解釈、ロレックスの「コスモグラフ デイトナ」はモータースポーツ由来の機能性を軸にクロノグラフとしての完成度を積み重ねてきた存在だ。

ラグスポの元祖はオーデマ ピゲのロイヤル オークとされるが、ここでは価格帯を少し落とした3本を選んでみた。とはいえ3本とも200万円台と決して安くはないが、いつかは腕に巻いてみたいモデルたちだ。

ジラール・ペルゴ「ロレアート 42mm」（Ref.81010-11-634-11A）

ロレアートは、八角形ベゼルとラウンドケースを重ねた独特の輪郭に注目。一目でロレアートと分かるファンも多いのではないだろうか。ここでは42mmケースでブラックダイヤルのモデルを取り上げたが、ケース径は34mm／38mm／42mm／45mm、スケルトンダイヤル、クロノグラフといったように、ラインナップは豊富だ。

42mmケースは現在では少し大きく感じるものの、ケースとブレスレットがほぼ直線的につながるデザインによって、腕に載せると引き締まる印象。この流れるようなケースとブレスレットの一体感は、ラグスポの多くに共通する。ブラックのクル・ド・パリ文字盤は細かな凹凸を持ち、独特の奥行き感が特徴的だ。

自社製のムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー GP01800」だ。シースルーバックからは、コート・ド・ジュネーブ装飾のローターや、輪列の仕上げを眺められる。パワーリザーブは約54時間だ。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：直径42mm×厚さ10.68mm

風防：サファイアクリスタル

裏ぶた：シースルーバック

防水性能：100m

ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー GP01800」

パワーリザーブ：約54時間

価格：207万9,000円

ショパール「アルパイン イーグル 41」（Ref.298600-3002）

アルパイン イーグルは、ショパールが現代的なラグジュアリースポーツとして再構築したコレクションだ。41mmのケースとブレスレットを一体の外観としてまとめ、その名の通りアルプスの山々と飛翔するイーグルの姿を宿している。

素材にはショパール独自のステンレス合金で、高い耐久性と光の反射性を持つという「ルーセント スティール」を採用。電気メッキ処理によるグレーカラーの文字盤には、ワシの虹彩を思わせるパターンを刻む。モノトーンながら表情のある仕上がりで、スポーティで力強い印象と落ち着きのたたずまいが同居する。針とインデックスはしっかり目立ち、スーパールミノバ（蓄光塗料）の塗布によって暗い場所でも視認性を確保している。

ムーブメントの自動巻き機械式「CHOPARD 01.01-C」は、COSC（スイス公認クロノメーター検査協会）認定のクロノメーター。約60時間のパワーリザーブを備える。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：直径41mm×厚さ9.7mm

風防：サファイアクリスタル

裏ぶた：シースルーバック

防水性能：100m

ムーブメント：自動巻き機械式「CHOPARD 01.01-C」（COSC認定）

パワーリザーブ：約60時間

価格：231万円

ロレックス「オイスター パーペチュアル コスモグラフ デイトナ」（Ref.126500LN）

コスモグラフ デイトナは、モータースポーツの世界と深く結びついたロレックスのスポーツクロノグラフ。高級＆機能性、いわゆるラグスポの別格として君臨するといっても過言ではない。

40mmのオイスターケースに、ハイテクセラミックのセラクロム製ブラックベゼルを組み合わせ、タキメータースケールによる計測機能を備える。ケースとブレスレットはいずれもオイスタースチール製で、これは堅牢性と耐食性を重視した素材だ。

文字盤には3つのインダイヤル。センターのクロノグラフ秒針、3時位置の30分積算計、9時位置の12時間積算計によって経過時間を計測する。6時位置のインダイヤルはスモールセコンドだ。ムーブメントは自社製の自動巻き機械式クロノグラフ「キャリバー 4131」。クロノグラフながら、パワーリザーブは約72時間と長い。