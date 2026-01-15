マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

オリスの新作は帰ってきた“ブルズアイ”

Updated JAN. 15, 2026 17:17
Text : 林利明
Share
Contents

オリスの新作「ビッグクラウン ポインターデイト ブルズアイ」（Ref.01 754 7779 4061-07 5 19 25）が登場した。伝統的なビッグクラウン ポインターデイトをベースに、クールグレーとブラックの同心円ダイヤルと赤いアクセントを組み合わせた“ブルズアイ”デザインに注目だ。価格は36万8,500円。

伝統を受け継ぎつつ、進化したビッグクラウン

今回の「ビッグクラウン ポインターデイト ブルズアイ」は、1938年に誕生したオリスの代表作であり、航空機操縦士向けだった「ビッグクラウン ポインターデイト」の伝統を受け継ぐ。新作では同心円ダイヤルのブルズアイデザインとポインターデイト機構を組み合わせることで、クラシックな造形に現代的な表情を加えている。

  • ビッグクラウン ポインターデイト ブルズアイ（Ref.01 754 7779 4061-07 5 19 25）

ダイヤルはクールグレーとブラックのブルズアイデザインで、視認性を確保しながら色の対比を強調。デイト表示は赤いリングと赤針によるポインターデイト方式となり、時刻表示と調和したアクセントを与える。大型リューズによって操作性にも配慮している。

ステンレススチールのケースはマルチピース構造。コインエッジベゼルや大型リューズはビッグクラウンシリーズの特徴であり、スポーティかつクラシックな造形だ。裏ぶたはねじ込み式のステンレススチールと、ミネラルガラスのシースルーバックとなっている。ストラップには、スイスのチェルボボランテ製のブラック鹿革を採用した。

ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー 754-1」、パワーリザーブは41時間だ。センター時分秒針、ポインターデイト、ストップセコンド機能を備え、シースルーバック越しに見えるレッドローターも見どころのひとつだ。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径38.0mm×厚さ12.20mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：ステンレススチール（シースルー ミネラルガラス）
  • ストラップ：ブラック鹿革（チェルボボランテ製、クイックチェンジ機構）
  • 防水性能：5気圧（50m）
  • ムーブメント：自動巻き機械式「Oris Calibre 754-1」
  • パワーリザーブ：41時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Index.iapp
    PR
    ( Life )
    飾りはいらない。大人が選ぶべき「機能美」という答えーータフネスとハイエンドを両立する一台「arrows Alpha」
    DEC. 26, 2025
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking