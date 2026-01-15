オリスの新作は帰ってきた“ブルズアイ”

オリスの新作「ビッグクラウン ポインターデイト ブルズアイ」（Ref.01 754 7779 4061-07 5 19 25）が登場した。伝統的なビッグクラウン ポインターデイトをベースに、クールグレーとブラックの同心円ダイヤルと赤いアクセントを組み合わせた“ブルズアイ”デザインに注目だ。価格は36万8,500円。

伝統を受け継ぎつつ、進化したビッグクラウン

今回の「ビッグクラウン ポインターデイト ブルズアイ」は、1938年に誕生したオリスの代表作であり、航空機操縦士向けだった「ビッグクラウン ポインターデイト」の伝統を受け継ぐ。新作では同心円ダイヤルのブルズアイデザインとポインターデイト機構を組み合わせることで、クラシックな造形に現代的な表情を加えている。





ビッグクラウン ポインターデイト ブルズアイ（Ref.01 754 7779 4061-07 5 19 25）

ダイヤルはクールグレーとブラックのブルズアイデザインで、視認性を確保しながら色の対比を強調。デイト表示は赤いリングと赤針によるポインターデイト方式となり、時刻表示と調和したアクセントを与える。大型リューズによって操作性にも配慮している。

ステンレススチールのケースはマルチピース構造。コインエッジベゼルや大型リューズはビッグクラウンシリーズの特徴であり、スポーティかつクラシックな造形だ。裏ぶたはねじ込み式のステンレススチールと、ミネラルガラスのシースルーバックとなっている。ストラップには、スイスのチェルボボランテ製のブラック鹿革を採用した。

ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー 754-1」、パワーリザーブは41時間だ。センター時分秒針、ポインターデイト、ストップセコンド機能を備え、シースルーバック越しに見えるレッドローターも見どころのひとつだ。