シチズン時計のウオッチブランド「CAMPANOLA（カンパノラ）」から、代表作「コスモサイン」の誕生40周年を記念した限定モデル「AO1032-03L」が登場した。初代モデルで設計者とデザイナーが描いた世界観を、現代の技術で表現した特別仕様のモデルとなる。価格は36万3,000円、限定210本。

初代モデルの世界観を受け継ぐ40周年記念モデル

カンパノラの「コスモサイン」は、北緯35度から見える全天の星空を文字板に表現したブランドを代表するコレクションだ。

今回の限定モデルは、ステンレススチールのケースに独自の表面硬化技術「デュラテクトアンバーイエロー」を採用。ネイビーの文字板と組み合わせ、ケースから文字板、ストラップまで色調を統一することで、クラシックな雰囲気のなかに現代的な洗練を加えている。

ケース径は39.0mm。現行のカンパノラシリーズでは比較的小ぶりなサイズとし、ケース形状やラグの設計を見直すことで腕なじみを高めた。時分針はホーニング仕上げ、秒針はミラー仕上げという異なる質感によって、視認性を確保しつつ文字板全体にメリハリを添えている。

機能面では、北緯35度から見える実視等級4.0等以上の恒星452個と、主な星雲・星団119個を文字板上に表示する星座早見機能を搭載。加えて、日の出・日の入り時刻の読み取りにも対応し、コスモサインならではの天文表示を楽しめる。裏ぶたにはリミテッドエディションナンバーを刻印。

カンパノラの世界観を象徴するコスモサインは、1986年の誕生から40周年という節目を迎えた。今回の限定モデルは、初代のデザインコンセプトを受け継ぎながら、カラーリングやサイズ、細部の仕上げを見直すことで、記念モデルならではの装いに仕上がっている。