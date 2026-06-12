シチズン時計は、2026年6月13日／14日の両日に、光発電技術「エコ・ドライブ」の誕生50周年を記念したイベント「Eco-Drive 50th Anniversary」を開催する。概要は下記の通りだが、プレス向けプレビューを取材してきたので、見どころを厳選して紹介しよう。

会場では、1976年に発売されたアナログ式光発電時計「クリストロン」や貴重なアーカイブモデル、そして最新のアテッサやザ・シチズン、プロマスターといった現行コレクションも展示。エコ・ドライブの歩みを振り返るとともに、その仕組みや技術を紹介するコーナーも設けられていた。会期中、ぜひ訪れてみてほしい。

「Eco-Drive 50th Anniversary Event」の会場

「Eco-Drive 50th Anniversary Event」概要

エコ・ドライブ 50年の歩みを振り返る

会場入口付近には、エコ・ドライブ50周年をテーマにした大型展示を設置。歴代のエコ・ドライブ搭載モデルが年代順に並べられ、技術の進化をたどれる。年表とともに主要モデルが並べられ、エコ・ドライブがどのように発展してきたのかを振り返ることができた。

個人的に目を引いたのは、1976年に発売された「クリストロン ソーラーセル」。太陽電池を文字板に組み込み、光で時計を動かすという現在のエコ・ドライブにつながる発想を形にしたモデルだ。

ムーブメントや部品を紹介する技術展示

エコ・ドライブの仕組みを紹介する技術展示も。

発電から蓄電、駆動までの流れを説明するパネルに加え、ムーブメントや部品の実物展示もある。通常は見る機会の少ない内部パーツを間近で確認できる貴重な機会なので、時計に興味がある人にはぜひ見てほしい内容だ。

ムーブメントを分解した状態で展示するコーナーもあり、歯車や電子部品などがどのように組み込まれているのかを視覚的に理解できる。技術的な説明だけでなく、実物を見ながら仕組みを学べる展示だ。

50周年記念モデル「Eco-Drive PHOTON」を展示

2026年秋に発売予定のエコ・ドライブ50周年記念限定モデル「Eco-Drive PHOTON」の展示も注目したいところ。

Eco-Drive PHOTONは、光をテーマに開発された記念モデルだ。「構造色文字板」を採用しており、これはインクの色素ではなく光の反射によって異なるカラーを発色させるという、インクジェットインクを応用したもの。多層構造の文字板を分解したパーツや、デザイナーズノートといった資料も展示している。

この2日間でしか見られない貴重な展示が 盛りだくさんの「Eco-Drive 50th Anniversary」。是非チェックしてほしい。