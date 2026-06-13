シチズン時計は、世界最薄1.00mmの光発電ムーブメントを搭載する「エコ・ドライブ ワン」から、フォレストグリーンの文字板とブラックのケース／バンドが印象的な限定モデル「AR5065-54W」を発売した。価格は49万5,000円。世界限定180本となる。

ブラックケースとフォレストグリーンダイヤルの組み合わせ

ケースとバンドには、繊細なヘアライン仕上げを施したブラックカラーのステンレスを採用。表面には独自の表面硬化技術「デュラテクトDLC」を施し、落ち着いた色合いにまとめている。

そこへ組み合わせたのがフォレストグリーンの文字板。深みのあるグリーンがブラックケースの中にたたずむ。ケース上部の4本のネジや、インデックス、針にはピンクゴールドカラーを用いており、ブラックとグリーンという配色の中で上品なアクセントになっている。





シチズン エコ・ドライブ ワン「AR5065-54W」

厚さ3.88mmのケースと世界最薄1.00mmムーブメント

エコ・ドライブ ワンは、世界最薄1.00mm（シチズン調べ）の光発電ムーブメントを搭載するコレクションだ。今回のAR5065-54Wも、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様で厚さ1.00mmのムーブメントを搭載する。

ケースサイズは径38mm×厚さ3.88mm。この薄さから、袖口への収まりの良さもエコ・ドライブ ワンの特徴だ。また、ドレスウオッチらしい薄さを備えながら、5気圧防水に対応している。裏ぶたにはリミテッドエディションナンバーを刻印。

AR5065-54Wのブラックケースにフォレストグリーンダイヤル、ピンクゴールドカラーの差し色というカラーリングは、落ち着きとカジュアルが絶妙にバランスしている。その薄さだけでなく、色彩による個性にも注目だ。