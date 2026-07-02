シチズン時計のウオッチブランド「CAMPANOLA（カンパノラ）」から、夜空の星を眺めるときに見られる放射状の光「光条（こうじょう）」をテーマにした2種類の限定モデルが登場する。文字板や見返しリングのデザインを刷新し、「宙空の美」を新たな表現で描き出した。

放射状に広がる光を表現した「BU0020-71N」

「BU0020-71N」は、上記の「光条」に着想を得たという限定モデル。文字板には異なる起点から広がる放射仕上げを施し、繊細な光の重なりによる奥行きのある表情が印象的だ。文字板のレイヤー構造も見直しており、12時位置のインダイヤルと6時位置の装飾とのバランスを整えることで、立体感のあるデザインに仕上げた。

見返しリングにはサファイアガラスを採用し、裏面へ着色することで透明感のある輝きを持たせている。文字板中央のカンパノラベル周辺には白蝶貝への精緻な彫刻。放射状に広がる光を表現した。多層的に重なる円が、ブランドのデザインコンセプトである「宙空の美」を表現している。

ムーブメントは、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様のクオーツ式「Cal.8730」を搭載。精度は月差±15秒、トリプルカレンダー（月・日・曜日表示）やムーンフェイズ機能を備える。

ケース／ブレスレット素材：ステンレス

ケースサイズ：径43.5mm×厚さ14.8mm（設計値）

風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

防水性能：日常生活用防水

ムーブメント：クオーツ式「Cal.8730」

駆動時間：フル充電時約6カ月

主な機能：トリプルカレンダー（月・日・曜日表示）、ムーンフェイズ

価格：38万5,000円

限定数：250本

ブラックケースを採用した特定店限定モデル「BU0024-02N」

「BU0024-02N」の基本デザインやムーブメントはBU0020-71Nと共通。ブラックを基調とした外装で異なる雰囲気をまとった特定店限定モデルだ。

ケースには独自の表面硬化技術「デュラテクトDLC」を施したステンレスを採用し、ストラップにはLWG認証のワニ革。ブラックケースにグレーの文字板という落ち着いた配色だが、放射仕上げや白蝶貝の彫刻、サファイアガラスの見返しリングが生み出す立体感によって、光条をテーマにした世界観を表現している。

本モデルは、「シチズン フラッグシップストア」と「シチズン プレミアムドアーズ」で取り扱う特定店限定モデル。裏ぶたにはリミテッドエディションナンバーを刻印する。