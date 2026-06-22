ヤングタイマー車が中心となるカーフェス「ロマンティックカーズ」の会場で、世界を制した三菱自動車工業の名車「ランサーエボリューションⅢ」を発見した。過酷なシチュエーションを難なく駆け抜け、不朽の名声を築いた三菱の名車に乗るのは、若きオーナーのKEITOさんだ。エボⅢで令和を走る楽しさとは?

「ロマンティックカーズ」に集ったヤングタイマー車の写真を一気に見る

「ランサーエボリューション」ってどんなクルマ?

世界ラリー選手権(WRC)に参戦する「ギャランVR-4」のターボエンジンと4WDシステムを、よりコンパクトな「ランサー」に搭載する形で1992年に登場したのが、三菱自動車の初代「ランサーエボリューション」だ。

車重1,240kgの軽量ボディに最高出力250ps/6,000rpm、最大トルク31.5kgm/3,000rpmの1,997cc・4G63インタークーラーターボ・DOHC(16V)直列4気筒エンジンを組み合わせた初代ランエボは、高い戦闘力を誇った。1993年からはギャランVR-4の後を継ぎ、当初の目的でもあったWRC出場を果たした。

KEITOさんの愛車である「ランサーエボリューションⅢ」(1995年)は初代ランエボと基本ボディは共通としつつも、リデザインされたエアロパーツによって冷却性能とダウンフォースの大幅改良に成功。1996年のWRCではトミ・マキネンとのコンビで年間5勝を上げ、ドライバーズチャンピオンを獲得した。三菱自動車に悲願のWRC初タイトルをもたらした名車だ。

ランサーエボリューションはその後、モデルチェンジを繰り返しながら生産が続けられた。しかし、2015年に1,000台限定の「ランサーエボリューション ファイナルエディション」が登場し、2016年4月をもって販売が終了した。

WRCでの活躍に憧れを抱いた少年時代

そんな伝説の名車は、若者世代の心にどう響いているのか。オーナーのKEITOさんに話を聞いた。

――こちらの車両は、いつ、いくらくらいで購入されましたか?

購入したのは2019年の6月です。価格は乗り出しで300万円ほどでした。

――購入されるきっかけはなんだったんでしょうか?

親父が乗っていたことと、WRCが好きだった影響ですね。ずっとエボⅢが好きで、絶対に乗りたいと思っていました。購入してから7年経ちますが、今まで所有したのはこのクルマだけです。

――あらためて、このクルマのどこに魅力を感じていますか?

まずは見た目です。フロントマスクがカッコいいし、全体のサイズがコンパクトな感じというか、大きすぎないところもいいですね。運転した感じでは、1速～2速の「バンッ!」という加速性とクイックな操作性にもシビレます。

フロントマスクとコンパクトなサイズ感がお気に入り

――普段はどんなカーライフを楽しんでいますか?

街乗りメインですが、たまに高速を走ったり、山に行ってワインディング走行を楽しんだりしています。最近はあまり行けていませんが、ワインディング走行は多い時で月に1回か2回、筑波山に行くことが多いですね。

――登場から約30年経つクルマですが、交換パーツはまだ出ますか?

あまり出ないので、それが目下の悩みです。今のところは、なじみのショップがデッドストック的に持っていたパターンか、あとはひたすらネットを漁る感じですね。

――今後、このクルマとどのように過ごしていきたいですか?

まずは、なんとかパーツを手に入れて、ブッシュ類などの消耗品系をリフレッシュしたいですね。外装をいじる予定はないですが、エンジンチューンなどパワーアップ系のカスタムはしたいと考えています。この世代のクルマはやっぱりトルクが細いので、そこはちょっと補強をしながら、長く乗り続けていきたいと思います。

【フォトギャラリー】三菱自動車「ランサーエボリューションⅢ」