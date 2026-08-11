ホンダの「N-BOX」は日本で最も売れているクルマだ。そんな「軽の王者」にとって、さっそうと日本市場に現れたBYD「ラッコ」はライバルとなりうるのか。一方はガソリンエンジン車(ICE)、かたや電気自動車(EV)なので単純比較は難しいが、それでも比べてみたくてたまらない。まずはサイズと使い勝手から比較してみよう。

N-BOXとラッコはどちらも、背が高くてボディの両側に電動スライドドアが付いている軽自動車＝軽スーパーハイトワゴンというタイプのクルマだ。N-BOXはICE、ラッコはEVとなる。

今回の徹底比較特集では、ラッコの最上級グレードである「300Premium」と「N-BOX カスタム ターボ」を比べていく。ラッコはEVであり、ガソリンエンジンを搭載する軽自動車よりも加速が力強かったり、乗り味が上質だったりするものと想像できるので、これと比べるには、少なくともN-BOXの「ターボエンジン搭載車」を相手とする必要があると考えたからだ。

走りも車内も外観も! BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

「N-BOX カスタム ターボ」はFFが243.65万円、4WDが258.17万円。FFの燃費が20km/L、燃料タンク容量が27Lなので、掛け算をすると「一満タン給油走行距離」は540kmとなる。こうして並べてみると、BYDはN-BOXの価格帯を見てラッコの値付けをしたのだろうな、と思えてくる

現行型(3代目)「N-BOX」の写真を一気に見る

まずは主要サイズを比較

まずは一覧表で両モデルを比較してみる。

どちらも「軽自動車の規格」に合わせて開発したクルマなので、ボディサイズに大きな違いはない。

全高はラッコが10mm高く、最低地上高はN-BOXの方が15mm高い。

また、車両重量はEVであるラッコが約280kg重い。これは床下に大容量バッテリーを搭載するためだ。

室内寸法はラッコが優勢?

ボディサイズが同じなら室内も同じかというと、そうではない。

N-BOX カスタム ターボの室内寸法は、

室内長：2,125mm

室内幅：1,350mm

室内高：1,400mm

となっている。

一方のラッコは、

室内長：2,193mm

室内幅：1,351mm

室内高：1,404mm

数値上ではラッコがすべて上回る。

BYDはラッコについて「室内長と室内幅はクラストップ、室内高もクラストップ級」と説明している。EV専用設計を採用したことが、居住空間の拡大につながったようだ。

長年このカテゴリーをリードしてきたN-BOXに対し、ラッコが室内寸法で優位に立っているのは意外な結果といえる。

後席ダイブダウンは両者共通、荷室は広々

荷室にも両モデルの個性が表れている。

ラッコは、

後席使用時：280L

後席格納時：1,372L

という荷室容量を確保している。

さらに、

チップアップ

ダイブダウン

の両方に対応した後席を採用している。

BYDは電動アシスト自転車の積載まで想定して開発したとしており、荷室への自信をのぞかせる。

一方のN-BOXも、

スライド機構付き後席

チップアップ

ダイブダウン

を採用するなど、積載性には定評がある。ホンダの説明によれば「27インチ自転車もラクに積載」可能であるとのこと。ご自慢の「センタータンクレイアウト」(後席の下に燃料タンクがない)により、N-BOXの荷室は天井が高くて床が低いのが特徴だ。ただ、荷室容量の数値は公表していないらしい。

スライドドアの便利さは?

ラッコは全車標準で両側電動スライドドアを装備。300Premiumにはハンズフリースライドドアオープナーも備わる。リモコンキーを持って車両に近づき、足元に投影されたライト部分を踏むだけでドアを開けることができる。

対するN-BOX カスタム ターボも両側パワースライドドアを採用しており、完成度は高い。

ただ、足元投影式のハンズフリー機能はラッコならではのアドバンテージと言えそうだ。

収納は日本のお家芸? ラッコもかなりの充実ぶり

ラッコは収納にもかなり力を入れている。

カタログによると、

合計30カ所の収納

シート下収納

スマホホルダー

ホットカップホルダー

トレイテーブル

などユニークな収納を多数採用している。

特に、飲み物を温かいまま保てるホットカップホルダーは、他社の軽自動車にはあまり見られない装備だ。

一方のN-BOXは長年にわたる改良の積み重ねで、

ドリンクホルダー

シートバックテーブル

多数の小物収納

を装備。日常生活との親和性は依然として非常に高い。

小回り性能はほぼ同等

街中での扱いやすさも重要だ。

最小回転半径は、

ラッコ：4.8m

N-BOX カスタム ターボ：4.7m

となる。

数値上はN-BOXがわずかに有利だが、実際の使用で大きな差を感じることは少ないだろう。

どちらも軽自動車らしい取り回しの良さを備えている。

結論：王者N-BOXにラッコが迫る

サイズや使い勝手を比較すると、両モデルは想像以上に近い位置にいることが分かる。

N-BOX カスタム ターボは長年の改良で磨き上げられたパッケージングが魅力だ。室内空間や荷室の使いやすさは依然として軽スーパーハイトワゴンの基準といえる。

一方のラッコは、日本市場向けに専用開発されたEVらしく、

両側電動スライドドア

多彩な収納

フラットな床下レイアウト

など独自の魅力を備えている。

現時点では「N-BOXの圧勝」とまでは言えない。ラッコはサイズや実用性の面でも、軽自動車の王者にかなり迫っているという印象だ。おそらくBYDは、かなり入念にN-BOXをリサーチしたのではないだろうか。

次回はインテリアに注目。ラッコ300PremiumとN-BOX カスタム ターボを比較しながら、内装の質感や先進性、高級感の違いを見ていきたい。